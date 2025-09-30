Kaosun Anatomisi'nin 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Kaosun Anatomisi'nin 2. bölüm fragmanı paylaşıldı. Peki, 53 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun cevabı!
HBO Max'in yeni Türk dizisi Kaosun Anatomisi'nin 2. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Oyuncu kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Derin Beşikçioğlu ve Erol Babaoğlu dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizinin yeni tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırmayı başardı.
Kaosun Anatomisi'nin 2. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?
HBO Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Kaosun Anatomisi dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. 53 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni bölüm hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Videonun açıklamasında "Kaos şimdi başlıyor" sözüne yer verildi. Dizinin yeni bölümü 3 Ekim 2025 tarihinde yayınlanacak.
Kaosun Anatomisi Konusu
Suç, dram ve aksiyon türlerindeki Kaosun Anatomisi, kız kardeşinin şüpheli ölümüyle hayatı altüst olan Ozan isimli genç doktorun hikâyesine odaklanıyor. Hastanenin acil servisinde çalışan Ozan, bu ölümün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer.
Kaosun Anatomisi Oyuncuları
- Aytaç Şaşmaz
- Serra Arıtürk
- Erol Babaoğlu
- Diren Polatoğulları
- Deniz Barut
- Derin Beşikçioğlu
- İlker Kızmaz
En iyi HBO Max dizileri arasında yerini alan Kaosun Anatomisi dizisinde Aytaç Şaşmaz "Ozan" karakterini, Serra Arıtürk "Elif" karakterini, Erol Babaoğlu "Kenan" karakterini, Diren Polatoğulları ise "Rıza" karakterini canlandırıyor. Diziyi izleyebilmek için HBO Max aboneliğinin satın alınması gerekiyor.
HBO Max Nasıl ve Nereden İzlenir?
Kaosun Anatomisi'nin tüm bölümlerini HBO Max üzerinden izleyebilirsiniz. HBO Max aboneliği alarak platformun kütüphanesindeki içeriklere ulaşabilirsiniz. Platformda özel ve standart olmak üzere iki farklı abonelik planı bulunuyor. Özel plan 4K ve Dolby Atmos desteği sunarken standart planda ise Full HD çözünürlük mevcut.