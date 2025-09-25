Stranger Things'in 5. Sezon Videosu Yayınlandı! Yakında Geliyor

İlk bölümüyle beraber dünya genelinde çok popüler hâle gelen Stranger Things'in 5. sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Netflix tarafından yeni sezon için bir video paylaşıldı. Oyuncuların beşinci sezona dair önemli bilgiler paylaştığı video kamera arkası görüntülerini de içeriyor.

Stranger Things'in Türkçe Alt Yazılı 5. Sezon Videosu Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Stranger Things'in yeni sezon videosu izleyiciler ile buluştu. 3 dakika 13 saniye uzunluğundaki videoda yeni sezondan için tehlikenin zirveye ulaşacağı ifadeleri kullanıldı ve "Bu sezonun olayı zafer kesin olmasa da sonuna dek savaşmak" sözlerine yer verildi.

Mike Wheeler karakterini canlandıran Finn Wolfhard, "Bu işe birlikte başlamamız ve şimdi birlikte bitirmemiz çok heyecan verici" şeklinde konuştu. "Son Bir Macera" başlıklı videoda kamera arkası görüntüleri de bulunuyor. Bu görüntüler, dizinin nasıl çekildiği hakkında bilgi sahibi olunmasına imkân tanıyor.

Stranger Things 5. Sezon Tarihi

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 5. sezon bölümleri bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 27 Kasım, 2. kısım 26 Aralık'ta izleyiciler ile buluşacak. Bilim kurgu ve fantastik türlerindeki dizinin final bölümü ise 1 Ocak tarihinde çıkacak.

Stranger Things Oyuncuları ve Karakterleri

Milly Bobby Brown (Eleven)

(Eleven) Winona Ryder (Joyce Byers)

(Joyce Byers) Noah Schnapp (Will Byers)

(Will Byers) David Harbour (Jim Hopper)

(Jim Hopper) Brett Gelman (Murray Bauman)

(Murray Bauman) Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

(Lucas Sinclair) Eduardo Franco (Argyle)

(Argyle) Priah Ferguson (Erica Sinclair)

(Erica Sinclair) Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

(Mike Wheeler) Jamie Campbell Bower (Vecna)

(Vecna) Paul Reiser (Dr. Sam Owens)

(Dr. Sam Owens) Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

(Dustin Henderson) Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

(Nancy Wheeler) Joe Keery (Steve Harrington)

(Steve Harrington) Charlie Heaton (Jonathan Byers)

(Jonathan Byers) Sadie Sink (Max Mayfield)

(Max Mayfield) Maya Hawke (Robin Buckley)

Stranger Things Konusu

1980'li yıllarda geçen Stranger Things'te hikâye, Hawkins isimli kurgusal kasabada Will isimli bir çocuğun ortadan kaybolması ile başlıyor. Bu olayın ardından doğaüstü güçlere sahip Eleven ortaya çıkıyor. Ayrıca gizli deneylerin yapıldığı bir laboratuvar keşfediliyor.