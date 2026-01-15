Trafik Cezaları 200 Bin TL'yi Bulacak! Kanun Teklifi Kabul Edildi

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 10 maddesi daha TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bununla birlikte trafik cezaları büyük ölçüde artacak. Ayrıca hâlihazırda geçerliliği olan bazı düzenlemelerde de değişikliğe gidilecek. Kabul edilen yeni kanun teklifi, ehliyetsiz araç kullanımı da dahil olmak üzere pek çok kural ihlali davranışı kapsıyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Hangi Değişiklikler Yapıldı?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40 bin TL oldu. Ehliyeti geri alınmasına rağmen araç kullanmaya devam eden kişilere 200 bin TL para cezası kesilecek. Ayrıca ters yönde araba sürenlere 90 bin TL ceza verilip ehliyetlerine 60 gün el konacak, araçları da 30 gün trafiğe çıkamayacak.

Başka sürücülere zarar vermek gibi sebeplerle takip edenler, araçtan kavga etme gibi niyetle inenler için 180 bin TL para cezası uygulanacak. Bu kişilerin ehliyeti 60 gün alınacak. Öte yandan makas atma ve konvoy yapma gibi trafiği tehlikeye atabilecek kişilere 90 bin TL para cezası verilecek.

Ambulans ve İtfaiyeye Yol Vermeyenler Ciddi Cezalar Alacak

İtfaiye ve ambulanslara yol vermeyenlere 46 bin TL ceza verilecek. Bununla birlikte ehliyetlerine 30 gün el konulacak. Ayrıca ilk kırmızı ışık ihlali 5 bin TL, bir yıl içinde tekrarlanması hâlinde ceza miktarı her seferinde artarak 80 bin TL'ye kadar çıkacak.

Yol Kullanım Bedeli Ödemesi Zorunlu Oldu

Özel yük taşıyan araçların Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alması, bununla birlikte yol kullanım bedeli ödemesi zorunlu oldu. Trafik zabıtası desteği alındığında destek verilecek her gün için 16 bin lira hizmet bedeli istenecek. Bu bedel her yıl bir önceki yıla yönelik Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesine göre belirlenen orana göre artırılacak.

Alkollü Araç Kullanımının Cezası, 150 Bin TL'ye Kadar Çıkacak

0,50 promil üstü yakalanan sürücülere verilen ceza, 700 TL'den 25 bin TL'ye çıkarıldı. Tekrarı hâlinde bu ceza 150 bin TL'ye kadar çıkacak. Ayrıca trafik polislerinin alkol kontrolünü reddeden kişilere 150 bin TL ceza verilip ehliyetlerine 5 yıl el konulacak.

Hız Sınırının Cezası, İhlal Oranına Göre Belirlenecek

Cezalar, hız sınırını aşma oranına göre belirlendi. Hız sınırını aşanların ehliyetleri ihlal seviyesine göre 30, 60 ya da 90 gün geri alınacak. Yeni düzenleme kapsamında yerleşim yeri içinde verilecek cezalar;

6-10 km/sa aşımına 2 bin lira,

11-15 km/sa aşımına 4 bin lira,

16-20 km/sa aşımına 6 bin lira,

21-25 km/sa aşımına 8 bin lira,

26-35 km/sa aşımına 12 bin lira,

36-45 km/sa aşımına 15 bin lira,

46-55 km/sa aşımına 20 bin lira,

56-65 km/sa aşımına 25 bin lira,

66 km/sa ve daha fazlasının aşımı için 30 bin lira olarak belirlendi.

Yerleşim yeri dışında 11-15 km/sa aşımı 2 bin lira, 16-20 km/sa aşımı 4 bin lira, 21-25 km/sa aşımı 6 bin lira, 26-30 km/sa aşımı 8 bin lira, 31-40 km/sa aşımı 12 bin lira, 41-50 km/sa aşımı 15 bin lira, 51-60 km/sa aşımı 20 bin lira, 61-70 km/sa aşımı 25 bin lira, 71 km/sa ve daha fazlasının aşımı 30 bin lira idari para cezası ile sonuçlanacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını her seferinde 46-55 km/sa ile ihlal edenlerin 30 gün, 56-65 km/sa ile ihlal edenlerin 60 gün, 66 km/sa ve üstünde ihlal edenlerin 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Yerleşim yeri dışında hız sınırının her seferinde 51-60 km/sa ile aşımının 30 gün, 61-70 km/sa aşımının 60 gün, 71 km/sa ve üstünde aşımının 90 gün süreyle sürücü belgelerinin geri alınmasına sebep olacağını da belirtmek gerekiyor.

Geri alınan sürücü belgelerinin iadesi için verilen para cezalarının tamamının ödenmiş olması zorunlu olacak. Ayrıyeten son ihlalin meydana geldiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde beşinci kez geri alınan sürücü belgeleri geri alınırken psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçilmesi şart koşulacak. Belgenin geri verilmesinin herhangi bir sakıncası olmadığı belirlenirse iade işlemi gerçekleştirilecek.