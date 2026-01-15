Klasik Porsche 911, 420 Beygirlik Canavara Dönüştürüldü

İngiltere merkezli Theon Design, klasik Porsche 911 (964) üzerinde büyük bir çalışma yürüttü. Arabaya son derece etkileyici özellikler kazandıran yenileme işleminin arkasındaki ekip, klasik otomobilin görünümünü korurken onu Porsche'nin en sevilen modellerinden biri olan 911 GT3 RS'i bile geride bırakmasını sağladı.

Porsche 911 (964) Theon Sürümünün Özellikleri

Klasik Porsche 911 üzerinde yapılan yenileme işleminde arabanın dışarıdan görünümü büyük ölçüde korundu. Bununla birlikte Theon Design'ın şimdiye kadarki en hafif araçlarından biri olduğu söylenebilir. Bununla birlikte en dikkat çekici özelliği, onu âdeta bir canavara dönüştüren motorundan geliyor.

420 beygir gücüne sahip olan bu arabanın boş ağırlığı sadece 1.149 kilograma denk geliyor. Baştan aşağı yenilenen araç, beygir başına yaklaşık 2,72 kilogram çekme gücü sağlıyor. Bu, beygir gücü başına yaklaşık 2,81 kilogram çekme türüne sahip olan 991 GT3 RS (992) modelinden bile daha iyi olduğu anlamına geliyor.

Aracın bu kadar hafif olmasının en önemli sebeplerinin başında Formula 1 sınıfı karbon fiber ve Kevlar kullanımına yoğun olarak yer verilmesi geliyor. Ayrıca arka koltukların kaldırılıp ön tarafa Recaro koltukların takılması da bunun üzerinde önemli bir rol oynuyor. 4,0 litrelik altı silindirli bir motorun tercih edildiği otomobil, altı ileri manuel şanzımanla geliyor.

Müşteri, aracın dış görünümü için 1970'lerin Porsche modellerini yansıtan, bununla birlikte daha modern bir görünüm de kazandıran Grand Prix White detayları ve Medium Ivory boyasını tercih etti. Bu otomobilin iç kısmına da benzer bir klasik ve modern dokunuşların hâkim olduğunu görüyoruz.