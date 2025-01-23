Kardelenler dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Ahu Yağtu ve Serhat Kılıç'ın yeni dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde izleyiciler ile buluşmaya hazırlanan diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci üstleniyor. Peki, Kardelenler hangi gün yayınlanacak? İşte yeni diziye dair merak edilen detaylar!

Kardelenler Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri

İlk fragmanı yayınlandığı günden itibaren merak içinde beklenmeye başlanan Kardelenler'in ilk bölümü 2 Şubat 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dizinin ikinci bölümü 9 Şubat, üçüncü bölümü ise 16 Şubat'ta yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Kardelenler 1. bölüm tarihi: 2 Şubat 2025

2 Şubat 2025 Kardelenler 2. bölüm tarihi: 9 Şubat 2025

9 Şubat 2025 Kardelenler 3. bölüm tarihi: 16 Şubat 2025

16 Şubat 2025 Kardelenler 4. bölüm tarihi: 23 Şubat 2025

23 Şubat 2025 Kardelenler 5. bölüm tarihi: 2 Mart 2025

2 Mart 2025 Kardelenler 6. bölüm tarihi: 9 Mart 2025

9 Mart 2025 Kardelenler 7. bölüm tarihi: 16 Mart 2025

16 Mart 2025 Kardelenler 8. bölüm tarihi: 23 Mart 2025

23 Mart 2025 Kardelenler 9. bölüm tarihi: 30 Mart 2025

30 Mart 2025 Kardelenler 10. bölüm tarihi: 6 Nisan 2025

6 Nisan 2025 Kardelenler 11. bölüm tarihi: 13 Nisan 2025

13 Nisan 2025 Kardelenler 12. bölüm tarihi: 20 Nisan 2025

Kardelenler Dizisi Hangi Gün Yayınlanacak?

Yeni bölümü merakla beklenen Kardelenler dizisi pazar günleri yayınlanacak.

Kardelenler Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kardelenler dizisi ATV kanalında yayınlanacak. Dizinin bölümleri YouTube veya ATV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar ister akıllı televizyondan üzerinden izlenebilecek.

Kardelenler Dizisi Yeni Fragman

Kardelenler Dizisi Konusu

Kardelenler, büyük bir kazadan yıllar sonra bir araya gelen Korkmaz ailesinin hikâyesini konu alıyor. Hayat mücadelesine ve aile bağlarının gücüne odaklanan dizide aile üyeleri, gizli kalmış sırları ortaya çıkararak gerçekler ile yüzleşiyor.

Kardelenler Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Barış Falay (Koray Gündoğan)

(Koray Gündoğan) Serhat Kılıç (Raci Korkmaz)

(Raci Korkmaz) Ahu Yağtu (Menekşe Gündoğan)

(Menekşe Gündoğan) Ayda Aysel (Hicran Korkmaz)

(Hicran Korkmaz) Uğur Uzunel (Çınar Korkmaz)

(Çınar Korkmaz) Haktan Zavlak (Yankı)

(Yankı) Nur Yazar ( Gülcan Korkmaz)

( Gülcan Korkmaz) Edip Tepeli (Kahraman Korkmaz)

(Kahraman Korkmaz) Ece Yaşar (Fatoş Korkmaz)

(Fatoş Korkmaz) Zeynep Atılgan (Aysel Korkmaz)

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