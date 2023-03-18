Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığından Yeni Detaylar: OLEDoS Ekran Nedir?

Apple, karma gerçeklik başlıklarında kullanılan ekranların ilk tedarikçileri Sony ve LG olmak üzere ilk nesil karma gerçeklik başlığını bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu başlıklarda kullanılan ekranların teknolojik bir atılım olması ve OLEDoS (OLED on Silicon) ekranların 3000-4000ppi gibi ultra yüksek bir çözünürlük sağlaması bekleniyor.

Bu ekranların diyagonal uzunluğu bir inçten daha küçük olacak ve cam alt tabakalar kullanan normal OLED ekran panellerinin aksine CMOS alt tabakalar kullanacak.

OLEDoS Ekran Kullanıcılara Ne Avantajlar Sağlayacak?

Bir akıllı telefonda kullanılan ve ortalama 55 ppi çözünürlüğe sahip normal bir OLED ekranla karşılaştırıldığında, bir AR veya VR cihazında kullanılan ekran, daha gerçekçi bir AR deneyimi için ortalama 3.500 ppi çözünürlük gerektiriyor. OLEDoS ekranların, ayrıntılı ve gerçekçi görüntülere olanak tanıyan son derece yüksek çözünürlükle kullanıcılar için son derece sürükleyici bir deneyim sağlaması bekleniyor.

Sony ve LG'nin bu ekranların geliştirilmesinde Samsung'un önünde olduğu ve Apple'ın yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığı için ekranların ilk tedarikçileri olacağı söyleniyor. Bununla birlikte Samsung da bir RGB OLEDoS ekran geliştirmek için çalışıyor ve APS Holdings'in yardımıyla 3500 ppi FMM (Fine Metal Mask) ortaya çıkarması bekleniyor.

Apple'ın karma gerçeklik başlığının ilk nesli iki OLEDoS ekrana sahip olacak ve Apple başlangıçta ekranları için Sony ve LG'ye güveniyor olsa da markanın zaten kendi oyun konsolları yelpazesine sahip olması ve Apple'a rakip olabileceği için gelecekte Sony'ye güvenmeyi bırakması muhtemel.