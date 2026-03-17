Sürücüsüz Yerli Minibüs Dünya Kupası’nda: Karsan’dan Otonom Sürpriz!

Türkiye’nin otomotiv ve mobilite alanındaki yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Yerli üreticiler arasında yer alan Karsan, bu kez global ölçekte ses getirecek bir projeyle gündeme geldi. Şirketin tamamen elektrikli ve otonom minibüs modeli e-Jest, ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonunda aktif rol alacak. Bu gelişme Türkiye'nin otonom sürüş ve mobilite alanlarındaki yetkinliğini ortaya koyma imkanı sunacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Karsan e-Jest Dünya Kupası’nda Hangi Görevde Olacak?

Karsan, tamamen elektrikli ve otonom e-Jest minibüslerini ABD’ye ihraç ederek önemli bir ilke imza atıyor. Haziran ayında Atlanta’da düzenlenecek Dünya Kupası kapsamında kullanılacak araçlar etkinlik alanında seyircilerin taşınmasında görev alacak. Araçların yalnızca kapalı alanlarda değil, Atlanta ve Florida’da kamuya açık yollarda hizmet verecek olması projeyi daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Bu kapsamda kullanılacak araçlar ABD’de kamuya açık yollarda hizmet verecek ilk tamamen elektrikli otonom minibüs filosu olma özelliğini taşıyor. Karsan CEO’su Okan Baş tarafından yapılan açıklamaya göre, "ABD pazarı için toplam 10 adet otonom e-Jest üretildi ve teslimatların Nisan ayında başlaması planlanıyor. Şirket ayrıca sürücüsüz ulaşımda güvenlik sürücüsünün tamamen kaldırılmasını kritik bir eşik olarak görüyor."

Karsan’ın hedefleri bununla da sınırlı değil. Şirket 2027 yılının ilk yarısında gerekli tip onaylarını alarak otonom araçlarda yeni bir seviyeye geçmeyi planlıyor. Bu arada hatırlatmakta fayda var Tesla, ABD'de ilk otonom taksi denemelerine de başladı. Karsan'ın otonom minibüs iş modelinin başarılı olması halinde Tesla ile büyük bir rekabet ortamı oluşabilir.

Karsan e-Jest Teknik Özellikleri Neler?

Motor : 125 kW (170 HP) elektrik motoru

: 125 kW (170 HP) elektrik motoru Tork : 290 Nm Batarya: 44,5 kWh

: 290 Nm Batarya: 44,5 kWh Menzil : ~170 km

: ~170 km Şarj : AC ve DC hızlı şarj desteği

: AC ve DC hızlı şarj desteği Uzunluk : ~5,8 metre

: ~5,8 metre Yolcu kapasitesi : 19 kişi

: 19 kişi Otonom sürüş: Seviye 4

Karsan e-Jest, şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen kompakt ve tamamen elektrikli bir minibüs olarak dikkat çekiyor. Modelde BMW imzalı elektrik motoru ve batarya teknolojisi kullanılırken, araç özellikle kısa mesafeli toplu taşıma çözümleri için optimize edilmiş durumda. Elektrikli altyapısı sayesinde sessiz ve çevreci bir sürüş sunan e-Jest, performans tarafında da şehir içi kullanım için yeterli değerler sunuyor.

Araçta yer alan batarya ve motor kombinasyonu, hem verimlilik hem de düşük işletme maliyeti açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca otonom versiyonunda kullanılan gelişmiş sensör ve yazılım sistemleri sayesinde belirli güzergâhlarda sürücüsüz kullanım imkânı sunuluyor. Bu da e-Jest’i sadece bir minibüs değil, aynı zamanda geleceğin ulaşım çözümlerinden biri haline getiriyor.

Editörün Yorumu

BMW ile yapılan ortaklık sonucunda elektrikli dönüşüm ve mobilite konularında büyük gelişmeler kaydeden Karsan, gözünü global pazarlara çevirdiğini geçmiş dönemlerde ilan etmişti. Bu kapsamda Türkiye pazarından ziyade daha çok Avrupa ve Amerika pazarlarına odaklanan marka bu son anlaşma sayesinde amacına bir adım daha yaklaştığını bizlere gösteriyor.

Ayrıca Türkiye'nin de otonom sürüş alanındaki en erken atılım yapan markaları arasında. Geçmiş dönemlerde kaliteden yoksun Peugeot markalı minibüsler üreten Karsan bugün geldiği noktada BMW ile ortaklıklar yapan, Amerika pazarında rakipsiz olmayı hedefleyen ve devamında Renault Megane gibi binek otomobiller de üreten dev bir üretici pozisyonunda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?