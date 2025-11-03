Kasım İndirimlerinde 25 Bin TL Altına Alabileceğiniz En İyi Televizyonlar

Kasım ayı geldi çattı ve onlarca farklı kategorideki binlerce üründe indirim başladı. Eğer siz de bu dönemi fırsat bilerek 25 bin TL altında en iyi televizyonu arıyorsanız, sizin için fiyat-performans oranı yüksek, güncel modelleri derledik. Bu liste, hem sinema keyfi hem de oyun performansı için mükemmel seçenekler sunuyor.

25 Bin TL Altına Alabileceğiniz En İyi Televizyonlar

25 bin TL altında alabileceğiniz televizyonlar artık yalnızca giriş seviyesi değil. Yüksek çözünürlük, HDR desteği ve Android TV gibi özelliklerle geliyor. Kasım indirimleri sayesinde hem global markaların hem de yerli üreticilerin modellerinde ciddi fırsatlar bulmak mümkün. Aşağıda bu fiyat aralığında öne çıkan en iyi modelleri bulabilirsiniz.

Sunny SN65FMN252 65 İnç WebOS Akıllı TV - 22.999 TL

65 inçlik dev ekranıyla dikkat çeken bu Sunny modeli, özellikle bütçesini zorlamadan büyük ekranlı bir TV arayanlar için ideal. Fiyatına kıyasla en büyük artısı, LG tarafından geliştirilen hızlı ve stabil WebOS işletim sistemini kullanması. Bu sayede Netflix, Prime Video ve YouTube gibi uygulamalara lisanslı olarak sorunsuz erişiyor.

4K UHD paneli, büyük salonlarda sinema deneyimi için yeterli keskinliği sunuyor. 2023 modeli olsa da WebOS'un güncel kalması ve panel teknolojilerinin yavaş ilerlemesi, onu fiyat-performans açısından hala çok geçerli bir seçenek yapıyor.

Sunny SN65FMN252

TCL 55V6B 55 İnç 4K Google TV - 18.499 TL

TCL’in 55 inçlik bu 2024 modeli, Google TV platformunun zengin uygulama desteğiyle öne çıkıyor. 4K UHD çözünürlüğündeki paneli, bu segmentte nadir bulunan Direct LED aydınlatma ve Micro Dimming teknolojileriyle fiyatına göre başarılı bir kontrast ve siyah performansı sunuyor.

Netflix, Disney+ ve binlerce başka uygulamaya tam erişim sağlayan Google TV, Chromecast ve sesli asistan kolaylıklarını da getiriyor. Dolby Audio ses desteği ve (giriş seviyesi de olsa) ALLM destekli HDMI 2.1 portu, bu TV'yi orta büyüklükteki odalar için komple bir eğlence paketi haline getiriyor.

TCL 55V6B

Toshiba 55QA2363DT 55 İnç QLED Android TV - 18.499 TL

Toshiba’nın bu 55 inçlik modeli, standart LED TV'lere kıyasla daha canlı, parlak ve geniş bir renk paleti sunan QLED panel teknolojisiyle fiyatının üzerinde bir görüntü vadediyor. 4K çözünürlüğe ek olarak hem Dolby Vision hem de HDR10 desteği sunması, destekli içeriklerde (özellikle Netflix'te) fark edilir bir görüntü kalitesi artışı sağlıyor.

Android TV işletim sistemi sayesinde Google Play Store'un geniş uygulama kütüphanesine erişim sunarken, dahili Chromecast özelliği de bulunuyor. Ayrıca Dolby Atmos ses desteği ve üç adet HDMI girişi, bu 2023 model TV'yi görüntü kalitesine odaklananlar için güçlü bir aday yapıyor.

Toshiba 55QA2363DT

Grundig 55 GHU 9000 55 İnç 4K Google TV - 24.299 TL

Grundig'in bu 55 inçlik Google TV'si, Direct LED aydınlatması ve Micro Dimming teknolojisi sayesinde standart LED'lere göre daha iyi siyah performansı sunmayı hedefliyor. 4K panel, HDR10+ desteği ve "Wide Color Gamut" (Geniş Renk Gamı) özelliği ile 350 nit parlaklıkta canlı renkler vaat ediyor.

HDMI 2.1 portu bu modelde özellikle dikkat çekici. Panel 60Hz olduğu için 4K 120Hz oyunculuğu desteklemese de yeni nesil konsollar için ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) ve ses sistemleri için eARC gibi modern özellikleri kullanıma sunuyor.

Grundig 55 GHU 9000

Philips 50PUS8050 50 İnç Ambilight Smart TV - 22.199 TL

Philips’in bu 50 inçlik modeli, markayla özdeşleşen üç taraflı Ambilight teknolojisiyle izlediğiniz içeriğin renklerini duvara yansıtarak benzersiz bir atmosfer yaratıyor. Bu 2025 modeli (metninizde 2021 olarak görünüyordu), Philips'in yeni TitanOS işletim sistemini kullanıyor.

Bu işletim sistemi her ne kadar Netflix ve Prime Video gibi temel uygulamalara sahip olsa da Play Store kadar geniş ve güncel bir mağazaya sahip değil. Bu nedenle yakın gelecekte Xiaomi TV Box ya da Apple TV gibi bir ürüne ihtiyacınız olabilir. 4K UHD paneli HDR10+ desteğiyle iyi bir kontrast sunarken, Dolby Atmos ile de çevresel sesi destekliyor.

Özellikle Ambilight ambiyansına öncelik veren kullanıcılar için tasarlanmış bu TV, HDMI üzerinden ALLM ve VRR (Değişken Yenileme Hızı) gibi oyun özelliklerini de destekliyor.

Philips 50PUS8050

Philips 55PUS7609/62 55 İnç 4K Smart LED TV - 23.500 TL

Bu 55 inçlik 4K LED TV, Philips'in 2024 model (metninizde 2021 olarak görünüyordu) giriş-orta segmentindeki bir seçeneğidir ve bir üstteki PUS8050'nin Ambilight'sız versiyonu gibi düşünülebilir. Ambilight özelliği bulunmasa da, 4K UHD paneli "Pixel Precise Ultra HD" motoruyla görüntüleri optimize ediyor ve Dolby Atmos ses desteği sunuyor.

Tıpkı yeni Philips'ler gibi TitanOS akıllı platformunu kullanıyor. Bu sayede Netflix ve YouTube gibi temel uygulamalar lisanslı olarak geliyor. 2024 çıkışlı olması sayesinde VRR (Değişken Yenileme Hızı) ve ALLM gibi güncel oyun teknolojilerini desteklemesi, bu TV'yi fiyatına göre modern kılıyor.

Philips 55PUS7609/62

Toshiba 55UV3463DT 55 İnç 4K Vidaa Smart TV

Toshiba'nın 2024 model bu 55 inçlik TV'si, 4K UHD çözünürlüğü ve Direct LED paneliyle temel bir izleme deneyimi sunuyor. Bu modelin en belirgin özelliği, Hisense tarafından geliştirilen Vidaa işletim sistemini kullanması. Ne yazık ki bu da TitanOS ile benzer bir kaderi paylaşıyor.

Netflix, Prime Video, YouTube ve Disney+ gibi ana akım uygulamalar lisanslı olarak gelse de, Vidaa'nın uygulama mağazası Google TV veya Android'e kıyasla çok daha sınırlıdır. Eğer amacınız sadece popüler platformları hızla açmaksa ve Google Play Store'un devasa uygulama kütüphanesine ihtiyaç duymuyorsanız, bu TV iyi bir bütçe seçeneğidir.

Toshiba 55UV3463DT

Samsung 55AU8000 55 İnç Crystal UHD Smart TV - 28.999 TL

Samsung’un bu 55 inçlik modeli, "AirSlim" olarak adlandırılan ve duvara monte edildiğinde çok şık duran ultra ince tasarımıyla öne çıkıyor. Kullanıcı metninde 2022/2023 olarak belirtilse de, bu modelin 2021 çıkışlı olduğunu vurgulamak önemli. Ancak bu durum, en yeni görüntü işleme teknolojilerini barındırmadığı anlamına gelmiyor.

"Crystal UHD" paneli, Samsung'un QLED serisinin bir altında konumlanır ancak özel geliştirilen Crystal 4K işlemcisi sayesinde HDR içeriklerde başarılı bir görüntü optimizasyonu yapar. Samsung'un Tizen işletim sistemi, en hızlı ve stabil platformlardan biri olarak kabul ediliyor ve tüm uygulamaları destekliyor. Ayrıca Q-Symphony özelliği ile uyumlu Samsung soundbar'larla senkronize çalışabilir.

Samsung 55AU8000

TCL 50V6BGTV 50 İnç Google TV - 20.899 TL

TCL’nin V6B serisinin 50 inçlik bu 2024 modeli, yatak odaları veya orta boy oturma odaları için ideal bir Google TV seçeneği. Panel, 4K UHD çözünürlüğün yanı sıra, bu fiyat segmentinde kontrastı iyileştiren Direct LED aydınlatma ve Micro Dimming özelliklerine sahip.

Netflix, YouTube, Disney+ ve binlerce başka uygulamaya tam erişim, dahili Chromecast ve Google Asistan ile sesli komut imkanı sunuyor. HDR10 desteği, Dolby Audio ses sistemi ve oyuncular için ALLM (düşük gecikme modu) destekli HDMI portları ile fiyatına göre dolu bir paket olarak öne çıkıyor.

TCL 50V6BGTV

Bu liste, 18–25 bin TL aralığında Kasım indirimlerinde alabileceğiniz fiyat/performans oranı yüksek televizyonları özetlemektedir. Modellerin tümü son beş yıl içinde piyasaya çıkmış olup Netflix gibi popüler içerik servislerine lisanslı erişim sunar.