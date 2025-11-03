Kasım İndirimlerinde Alabileceğiniz Her Bütçeye Uygun Kahve Makinesi Önerileri

Kahve keyfini evde yaşamak isteyenler için pek çok marka ve model mevcut. Her bütçeye uygun bir kahve makinesi bulmak artık mümkün. önemli olan, hangi kahve türünü sevdiğiniz ve makinenin hangi özelliklere sahip olmasını istediğinizdir. Aşağıda Amazon, Hepsiburada ve Trendyol gibi sitelerde satılan ve kullanıcı puanları yüksek olan makinelerden seçtiğimiz modelleri bulabilirsiniz.

5 Bin TL Altı Kahve Makineleri

Beş fincan kapasiteli Grundig TKM 1343 C, geleneksel Türk kahvesini zahmetsizce hazırlamak isteyenler için kompakt ve uygun fiyatlı bir seçenek. Otomatik kapanma, taşma emniyeti ve 700 W gücü sayesinde güvenli ve pratik bir kullanım sunuyor.

Fressi EM‑01, 20 bar basınç pompası ve entegre süt köpürtücüsü sayesinde espresso, latte, cappuccino ve americano yapabilen kapsülsüz bir makinedir. 1‑2 litre su kapasiteli haznesi, damlama emniyeti ve otomatik kapanma özelliği vardır.

Beko’nun yarı otomatik CaffeExperto® modeli, 20 bar basınçlı pompa ve süt köpürtme çubuğu ile temel espresso içeceklerini hazırlayabiliyor. Trendyol’da “Son 3 ürün” olarak listelenen bu makine 1‑2 litre su kapasitesine, otomatik kapanma fonksiyonuna ve iki fincan aynı anda hazırlama yeteneğine sahip.

Riomi Barista, 20 bar basınçlı pompa ve entegre süt köpürtücüsüyle yedi farklı kahve içeceği hazırlayabilen otomatik bir makinedir. C/F tipi prizlerle uyumlu, 1‑2 litre su haznesi olan kapsülsüz modelde damlama emniyeti ve otomatik kapanma bulunuyor..

1200 W gücü ve 15 bar basıncı bulunan Altus AL 4933 ES, evde espresso yapmak isteyenler için ekonomik bir seçenektir. 1,2 L su tankı ve süt köpürtme fonksiyonu sayesinde cappuccino ve latte gibi içecekler de hazırlanabilir. Çıkarılabilir su tankı ve damlama tepsisi temizliği kolaylaştırıyor.

10 Bin TL Altı Kahve Makineleri

İki hazneli yapısı sayesinde aynı anda farklı sertlikte kahve pişirebilen Beko TKM 8961 A, gelişmiş sensörleriyle taşmayı önleyip bol köpüklü Türk kahvesi sunar. Hepsiburada verilerine göre ürün yaklaşık 7 777 TL fiyatla listeleniyor ve yüksek kullanıcı puanına sahip.

Kapsül tabanlı Nespresso Essenza Mini, kompakt tasarımı ve 19 bar basınçlı pompasıyla espresso ve lungo modlarında hızlı kahve hazırlar. 25 saniyede ısınır ve otomatik kapanma özelliği sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor. Ürün, alışveriş platformlarında yaklaşık 6.899 TL fiyatla satılıyor.

Tam otomatik Philips 2200 Serisi, entegre seramik öğütücüsü sayesinde çekirdekleri taze öğüterek espresso ve americano hazırlıyor. Trendyol’da yaklaşık 9 639 TL fiyatla listelenen cihaz, LatteGo süt sistemi ve AquaClean filtresiyle kolay bakım sunuyor.

Tchibo’nun Cafissimo Pure Plus modeli, kapsül sistemiyle espresso, caffe crema ve filtre kahve hazırlamak için üç farklı basınç ayarına sahiptir. Uygun fiyatlı kapsül makinesi arayanlar için ideal olan bu cihaz, Ürün, alışveriş platformlarında yaklaşık 5 318 TL fiyatla satılıyor.

Arçelik’in Imperium Barista EM 3353 modeli, 20 bar pompa basıncı, öğütücülü sistem ve süt köpürtücü ile yarı otomatik bir espresso deneyimi sunar. Çift fincan hazırlama kapasitesi ve paslanmaz çelik gövdesi bulunan bu makine, bütçesini biraz daha artırmak isteyenler için iyi bir seçenektir.

10 – 20 Bin TL Arası Kahve Makineleri

Philips 3300 Serisi LatteGo, sekiz farklı öğütme ayarı ve AquaClean filtresiyle tam otomatik bir kahve deneyimi sunar. 6 içecek programı ve temizliği kolay LatteGo süt sistemi bulunan makine, alışveriş platformlarında yaklaşık 14.782 TL fiyatla listeleniyor.

Latissima One, Nespresso kapsülleriyle çalışan ve entegre süt haznesi bulunan kompakt bir makinedir. Tek dokunuşla cappuccino, latte macchiato veya espresso hazırlayan cihaz, alışveriş platformlarında yaklaşık 14 099 TL fiyatla satılıyor ve yüksek kullanıcı puanına sahip.

Citiz Platinum Bundle, 19 bar basınçlı Citiz kahve makinesi ve süt köpürtücüsünü aynı pakette sunar. Espresso veya lungo modlarının yanında paket içindeki süt köpürtücüsü ile latte ve cappuccino da yapılabilir.

Beko CEG 7348 X, entegre öğütücüsü, buhar çubuğu ve yüksek basınç pompasıyla tam otomatik bir espresso makinesidir. Tek dokunuşla espresso, americano ve sütlü içecekler hazırlayabilir. Programlanabilir doz ayarı ve paslanmaz çelik gövdesi ile dayanıklıdır.

Philips 4400 Serisi, LatteGo sistemi ve 12 farklı içecek seçeneği sunan üst segment bir kahve makinesidir. Geniş dokunmatik ekranı, seramik öğütücüsü ve AquaClean filtresi sayesinde kişiselleştirilmiş kahve profilleri ve uzun süre bakım gerektirmeyen kullanım sağlar.

Bu liste, farklı bütçelerdeki kullanıcıların evde kahve keyfini artıracak makine seçeneklerini karşılaştırmalı olarak sunar. Modellerin özelliklerine ve fiyatlarına göz atarak ihtiyaçlarınıza en uygun kahve makinesini seçebilirsiniz.