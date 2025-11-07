Eşi Benzeri Yok: Katlanabilir iPhone Kamerasıyla Bir İlke İmza Atacak!

Apple'ın uzun bir süredir konuşulan ilk katlanabilir iPhone modeli ile ilgili bomba iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak merakla beklenen cihazın kamera teknolojisi ile sektörde bir ilke imza atacağı belirtiliyor.

İddialara göre iPhone Fold olarak adlandırılması beklenen yeni telefon 24 MP çözünürlüğünde ekranın altına gizlenen bir kameraya ev sahipliği yapacak. İşte bu yeni sensörü benzersiz kılan teknik detaylar!

Katlanabilir iPhone Ekran Altı Kamerasıyla Neler Sunacak?

Bilmeyenler için ekran altı kamera teknolojisi halihazırda RedMagic 10 Air gibi pek çok Android telefon modelinde kullanılıyor. Ancak şimdiye kadar bu sensörler genellikle 4 ila 8 MP gibi düşük çözünürlüklerde kalıyordu. Bunun temel nedeni ise görüntüleme kalitesinin ekran katmanlarının arkasında daha olumsuz sonuçlar vermesiydi.

Ancak kısa bir süre önce paylaşılan raporlar Apple'ın bu sorunu çözdüğünü gösteriyor. Aktarılanlara göre şirket, yeni katlanabilir iPhone modelinde 24 MP çözünürlük sunan bir ekran altı kamera sensörüne yer verecek.

Şirketin bu model ile birlikte ekran altı kameraları 24 MP çözünürlüğe taşıması çok daha net, keskin ve detaylı görüntüler elde edilmesini sağlayacak önemli bir teknolojik ilerleme anlamına geliyor. Pek çok uzmana göre iPhone Fold söz konusu kamerası sayesinde ekran bütünlüğünden ödün vermeden oldukça kaliteli anlar yakalayabilecek.

iPhone Fold'un Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Apple her ne kadar yeni katlanabilir telefonu için önemli bir kamera sıçramasına imza atacak olsa da cihazın daha kompakt ve ince bir yapıya sahip olması için bazı özelliklerden de ödün verecek. Öyle ki ilk katlanabilir modelde LiDAR ve optik görüntü sabitleme (OIS) ve Face ID gibi önemli sensörlerin bulunmayacağı söyleniyor.

Öte yandan analistlere göre yeni cihaz bir ön kamera, bir iç kamera ve iki arka kamera olmak üzere üçü farklı yerlerde konumlandırılacak toplamda dört adet sensöre sahip olacak. Arka yüzeydeki çift sensörlerin 48 MP çözünürlük sunması beklenirken ön kamera ile ilgili detaylar henüz netleşmedi.

İddialara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini önümüzdeki yıl eylül ayında yeni iPhone 18 serisi ile birlikte tanıtacak. Lansman etkinliğinde cihazın hangi kamera özelliklerine ev sahipliği yaptığını nihai olarak öğrenmiş olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!