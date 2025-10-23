Katlanabilir iPhone'nun İşlemcisi Belli Oldu: En Güçlüsü Olacak!

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek yeni iPhone 18 serisi ve ilk katlanabilir iPhone ile ilgili heyecan verici sızıntılar gündeme geldi. Cihazlara güç verecek olan A20 işlemcilerinin teknik detayları ve hangi modelde hangi versiyonunun kullanılacağına dair yeni bilgiler gündeme geldi. İşte detaylar!

Katlanabilir iPhone A20 Pro İşlemcisiyle Geliyor

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone A20 Pro işlemcisi ile birlikte gelecek ve iPhone 18 Pro modelleri ile birlikte serinin en güçlü telefonlarından biri olacak. Yeni modellerin çip dağılımları tam olarak şu şekilde:

iPhone 18: A20

A20 iPhone 18 Pro ve Pro Max: A20 Pro

A20 Pro Katlanabilir iPhone: A20 Pro

Öte yandan ikinci nesil iPhone Air ve 2027'de tanıtılması beklenen iPhone 18e modellerinin hangi yonga setinden güç alacağı henüz bilinmiyor.

Apple A20 Serisi Neler Sunacak?

Gelen son bilgilere göre Apple'ın yeni işlemcileri tıpkı Samsung Exynos 2600 gibi 2nm üretim süreci ile geliştirilecek. TSMC tarafından üretilecek yeni çipler bu sayede hem büyük bir performans artışı yakalayacak hem de güç verimliliği konusunda önemli kazanımlara sahip olacak.

Ayrıca bu yenilik ile birlikte işlemcilerin tasarımında da değişikliğe gidileceği bildiriliyor. Paylaşılan raporlara göre Apple, A20 işlemcilerinde RAM'in doğrudan CPU, GPU ve Neural Engine ile aynı yonga üzerine entegre edilmesini sağlayacak. Bu değişiklik çip boyutunun daha küçük olmasını sağlayacak ve verimliliği artıracak.

İşlemciler Farklı Tarihlerde Tanıtılabilir

Bu bilgilerin yanı sıra uzun bir süredir Apple'ın iPhone 18 serisi ile beraber lansman stratejisinde önemli bir değişikliğe imza atacağı söyleniyor. Buna göre şirket geleneksel eylül ayı etkinliğinin yerine yeni serisinin lasmanını eylül ve mart ayları olmak üzere ikiye ayıracak.

Eylül 2026: iPhone 18 Pro ve Pro Max ve iPhone Fold modelleri piyasaya sürülecek.

iPhone 18 Pro ve Pro Max ve iPhone Fold modelleri piyasaya sürülecek. Mart 2027: iPhone 18e ve standart iPhone 18 modelleri satışa sunulacak.

Eğer bu iddialar doğruysa yeni işlemcilerle de aynı anda karşılaşamayacağız. Zira Apple, öncelikle 2026'da Pro modeller ve iPhone Fold ile birlikte A20 Pro çipini piyasaya sürerken, 2027'de A20 işlemcili iPhone 18'i tanıtacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.