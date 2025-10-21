Katlanabilir iPhone'dan Sonra Katlanabilir iPad de Geliyor!

Bildiğiniz gibi Apple, bir süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone projesi ile katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yapmayı hedefliyor. Ancak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bazı raporlar şirketin bundan daha fazlasını hedeflediğini ve katlanabilir bir iPad modeli için de kolları sıvadığını gösterdi.

Şimdiyse bu ilginç ürünün tanıtım tarihi ve fiyatı ile ilgili bazı sürpriz bilgiler gün yüzüne çıktı. İddialara göre şirket, katlanabilir iPad projesini ertelemek zorunda kalırken, projenin yüksek maliyetini düşürme çalışmaları da sonuçsuz kaldı. İşte detaylar!

Katlanabilir iPad Ne Zaman Çıkacak?

Şirkete yakınlığı ile bilinen bazı kaynakların aktardığı son bilgilere göre, Apple tablet pazarında büyük ses getirecek bu modelini başlangıçta 2028'de piyasaya sürmeyi hedefliyordu. Ancak projenin yüklü maliyeti ve ekran teknolojisi ile ilgili yaşanan bazı sorunlar nedeniyle şirketin lansman tarihini 2029'a ertelediği söyleniyor.

Apple'ın bu büyük katlanabilir cihazını bir iPad'i mi yoksa bir Mac olarak mı tasarlayacağı yönündeki söylentiler bir süredir devam ediyordu. Ancak cihazın Samsung tarafından üretilecek 18 inçlik katlanabilir bir ekrana sahip olacağı kesinleşmiş durumda. Bu nedenle söz konusu ürünün iPad serisine dahil olmasına neredeyse kesin gözle bakılıyor.

İddialara göre cihaz kapatıldığında dış ekranı olmayan alüminyum kasalı bir Mac görünümüne sahip olacak. Tablet açıldığına ise yaklaşık 18 inçlik bir ekran deneyimi sunacak. Ancak, test aşamasındaki bazı prototiplerin bir tablet için oldukça yüksek sayılabilecek 1.6 kg gibi bir ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor.

Tasarımsal açıdan ise katlanabilir iPad'in 3.400 dolarlık fiyatıyla gündeme gelen 18 inç katlanabilir tablet Huawei MateBook Fold'a benzediği iddia ediliyor.

Fiyatıyla Cep Yakacak

Katlanabilir iPad projesi her ne kadar pek çok teknoloji tutkununu şimdiden heyecanlandırsa da yüksek maliyeti nedeniyle rekor bir fiyatla satışa sunulabilir. Analistler, cihazda kullanılacak devasa ekranın katlanabilir olmasının yanı sıra OLED teknolojisiyle donatılacak olması nedeniyle Apple epey pahalıya mal olacağını ifade ediyor.

Bu bilgiler ışığında cihazın yaklaşık olarak 3900 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. M5 iPad Pro'nun 1299 dolar, Apple Vision Pro'nun ise 3500 dolara satın alınabildiği düşünüldüğünde bu fiyatın epey yüksek olduğu söylenebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.