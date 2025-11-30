Katlanabilir iPhone Bu Özelliğiyle Rakiplerinden Sıyrılacak!

Apple'ın mobil teknoloji pazarını yeniden şekillendirmesi beklenen ilk katlanabilir iPhone'u ile ilgili kritik bir eşik aşıldı. Sektör kaynaklarından gelen son raporlara göre şirket rakiplerini geride bırakmasını sağlayacak en önemli hedefi olan kırışıksız ekran tasarımını başarıyla hayata geçirdi.

Bu gelişmenin ardından cihaz artık üretim öncesi son aşamalara geçti. Tam da bu noktada merakla beklenen yeni telefon ile ilgili önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. Aktarılanlara göre iPhone Fold, Apple'ın bu yıl geliştirdiği yeni bir soğutma sistemine ev sahipliği yapacak.

Katlanabilir iPhone Buhar Odası (VC) Soğutma Sistemi ile Geliyor

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, teknoloji devinin ilk katlanabilir telefonunun yüksek performas göstermesi adına sürpriz bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor. Buna göre yeni katlanabilir iPhone, bu yıl piyasaya sürülen iPhone 17 Pro modellerine benzer şekilde buhar odası (vapor chamber) isimli bir soğutma teknolojisi ile birlikte gelecek.

Bu teknoloji, ince ve kapalı bir metal odacıkta bulunan sıvının buharlaşması prensibiyle çalışıyor. Buharlaşan sıvı cihazın iç yüzeyine yayılarak ısıyı etkili bir şekilde dağıtıyor Bu sayede işlemcide oluşan ısı cihazın tüm bölümlerine dengeli bir şekilde yayılabiliyor ve sonuç olarak daha yüksek ve sürekli bir performans elde edilebiliyor.

Apple bu soğutma sistemi ile birlikte katlanabilir telefonların en büyük problemlerinden biri olan yüksek ısınmayı önlemeyi hedefliyor. Şirketin benzer şekilde VC sistemine yaklaşan iPad Pro'da da yer vereceği tahmin ediliyor.

Yeni A20 Pro İşlemcisi de Telefona Güç Katacak

Yeni iPhone Fold'un performans alanındaki en göze çarpan bir diğer özelliği ise yeni işlemcisi olacak. Apple'ın geliştirmeye başladığı A20 Pro çipinin katlanabilir telefona güç vermesi bekleniyor. Aktarılanlara göre yeni yonga seti 2nm üretim süreci sayesinde seleflerine kıyasla daha yüksek performans ve daha az güç tüketimi sunacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni katlanabilir iPhone'da başka hangi özelliklere yer vermeli? Yorumlarda buluşalım.