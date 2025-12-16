Katlanabilir iPhone'un Boyutları Ortaya Çıktı: Kitaptan Farksız Olacak

Akıllı telefon pazarında Samsung ve Huawei gibi rakiplerinin katlanabilir modelleriyle boy göstermesinin ardından gözler uzun süredir Apple cephesine çevrilmiş durumda. Gelen son bilgiler Apple'ın "iPhone Fold" olarak adlandırılması beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli için gaza bastığını gösteriyor.

Son olarak merakla beklenen cihazın ekran boyutları ortaya çıktı. Görünen o ki yeni telefon daha öncesinde beklenen ekran tasarımından daha farklı bir yapıya sahip olacak. İşte detaylar!

Katlanabilir iPhone'un Ekran Boyutları Sızdırıldı

Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında ortaya çıkan raporlar katlanabilir iPhone'un 7.8 inçlik bir iç ekrana ve 5.5 inçlik bir dış ekrana sahip olacağını işaret ediyordu. Ancak güvenilir kaynaklardan aktarılan yeni bilgiler Apple'ın daha kompakt bir tasarım üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Buna göre yeni cihaz 7.58 inç boyutunda bir katlanabilir ekrana ev sahipliği yapacak. Cihazın kapak ekranı ise 5.25 inç büyüklüğünde olacak. Mevcut boyutlar ayrıca telefonun tıpkı Galaxy Z Fold 7 gibi telefon gibi kitap benzeri bir formda tasarlanacağı anlamına geliyor.

Katlanabilir iPhone'un Muhtemel Özellikleri

Daha öncesinde paylaşılan sızıntılar iPhone Fold isimli modelin muhtemel teknik özelliklerine ışık tutuyor.

İç Ekran: 120 Hz yenileme hızı sunan 7.58 inç LTPO Super Retina XDR OLED

120 Hz yenileme hızı sunan 7.58 inç LTPO Super Retina XDR OLED Kapak Ekranı: 5.25 inç OLED

5.25 inç OLED Kalınlık: 9 mm ila 9,5 mm

9 mm ila 9,5 mm İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro Batarya: 5.400-5.800 mAh

5.400-5.800 mAh Kamera: 48 megapiksel ana kamera, ultra geniş açılı lens, iç ekrana gizlenen 24 MP ön kamera ve çentik tasarımlı dış ekran kamerası

48 megapiksel ana kamera, ultra geniş açılı lens, iç ekrana gizlenen 24 MP ön kamera ve çentik tasarımlı dış ekran kamerası Bağlantı: C2 5G modem

C2 5G modem Biyometri: Touch ID

Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini 2026 yılının eylül ayında düzenleyeceği lansmanla birlikte resmen tanıtacak. Cihazın aynı dönem iPhone 18 Pro modelleri ile birlikte piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.