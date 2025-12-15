Katlanabilir iPhone Büyük Bir Eksiklikle Gelecek

Apple'ın uzun bir süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone'u ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Telefonun kimlik doğrulama yöntemi olarak hangisini tercih edeceği açıklığa kavuştu. Yeni sızıntı, teknoloji devinin katlanabilir iPhone'ununda uzun zamandır kullanmadığı bir sisteme yer vereceğini ortaya çıkardı.

Katlanabilir iPhone ile Touch ID Geri Dönecek

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre iPhone'ların uzun zamandır ana güvenlik sistemi olarak yer alan Face ID, katlanabilir iPhone'da yer almayacak. Teknoloji devinin geliştirme aşamasında olduğu söylenen bu cihaz, yüz doğrulama sisteminin yerine cihazın kilidini açma da dahil çeşitli işlemlerde güvenliği sağlama amacıyla Touch ID (Parmak İzi Okuyucusu) yer alacak.

Parmak izi okuyucu, bu modelde cihazın genel ince yapısını korumak adına yan tarafa entegre edilecek. Böylece katlanabilir modelin inceliğinden ödün vermeyecek. Face ID'nin bu modelde yer almamasının temelinde ise maksimum incelik isteği yer alıyor. TrueDepth sisteminin gerektirdiği bileşenler, büyük bir alan gerektiriyor. Bu da Apple'ın incelik hedefine ulaşmasının önünde ciddi bir engel oluşturuyor.

Teknoloji devinin ekran altına entegre edilmiş bir parmak izi sensörüne yer vermemesi de bundan kaynaklanıyor. Ekran parmak izi sensörü, Face ID ile kıyaslandığında daha az er kaplasa da yine de kalınlığı arttırma potansiyeline sahip. Bu nedenle Apple, bunu da eleyerek daha az yer kaplayan yan parmak izi okuyucusunu tercih edecek.

Apple'ın katlanabilir cihazının çok güçlü bir menteşeye sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Cihazın ana ekranı 7.58 inç büyüklüğünde olacak. Ayrıca ön kamerası ise ekranın altına entegre edilmiş bir şekilde gelecek. Cihaz kapalıyken kullanılan diğer ekranın boyutu ise 5.25 inç olacak. Arka tarafta ise 48 megapiksel çözünürlüğünde çift kamera yerleşimi bulunacak. İddiaya göre bu katlanabilir iPhone, 2026 yılında tanıtılacak.