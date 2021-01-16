Apple'ın Katlanabilir iPhone Prototipi Ortaya Çıktı

Katlanabilir iPhone prototipi gün yüzüne çıktı. Bloomberg'ün son raporu Apple'ın aktif olarak katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Katlanabilir iPhone tasarımı nasıl olacak? İşte detaylar.

Apple'ın katlanabilir bir telefon üzerinde çalışmaya başladığını biliyoruz, ancak Bloomberg'e göre, katlanabilir ekranların dahili olarak prototip çizimleri sızdırılmış olabilir. Rapora göre, katlanabilir iPhone muhtemelen uzun yıllar boyunca tanıtılmayacak ve Apple şimdilik sadece ekran üzerinde çalışıyor.

Katlanabilir iPhone prototipi gün yüzüne çıktı

İlk prototip çizimleri Samsung, Motorola ve diğer Android üreticileri tarafından benimsenen katlanabilir ekranlara benzemiyor. Bloomberg, iPhone 12 Pro Max'in büyüklüğüne kadar açılabilecek "görünmez menteşeye" sahip katlanabilir ekran üzerinde çalışıldığını bildiriyor.

Birkaç ay önce kusursuz ekranlara sahip potansiyel bir katlanabilir iPhone ile ilgili Apple patentlerini bildirmiştik. Mevcut prototipin ne tür bir teknoloji kullandığı net değil, ancak Apple'ın bu konuda özel bir işbirliği sağladığı düşünülüyor.

Bilmeyenler için; katlanabilir telefonlar genellikle cam yerine plastik bir üst katman gerektirir ve bu da ekranların çizilmesini son derece kolaylaştırır. Apple hem daha dayanıklı hem de daha esnek bir ekran oluşturmanın yolunu bulabilirse katlanabilir telefonları ana akıma getiren şirket olabilir.

Apple bugüne kadar katlanabilir bir telefon yapmakla ilgilendiğini açıkça belirtmedi, ancak şirket yeni bir ürün kategorisine girmeden önce ilgisini genellikle açıklamıyor.

Büyük rakipler katlanabilir cihazlarda avantaja sahipken, Samsung ve Motorola çok sayıda katlanabilir telefon piyasaya sürdü. Hatta Samsung'un 2021 yılında Galaxy Fold serisine ağırlık vereceği düşünülüyor.

iPhone 13'te ekran içi parmak izi olabilir

Bloomberg'ün 2021'de Apple ürünleriyle ilgili farklı birkaç bilgilendirmesi daha bulunuyor. Bu yılki iPhone 13'ün küçük yükseltmelerle gelmesi bekleniyor, ancak önemli bir gelişme daha olası gözüküyor: ekran içi parmak izi sensörü.

Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre iPhone 13 serisinde hem Face ID hem de Touch ID olacak. Bloomberg'e göre Apple, iPhone 13 için bir ekran içi sensörü test ediyor.

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