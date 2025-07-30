Pazarın Altını Üstüne Getirecek: Katlanabilir iPhone İçin Tarih Netleşti!

Katlanabilir telefon rekabeti hızla kızışırken sahneye çıkmaya hazırlanan bir dev daha var: Apple. Sektöre adım atmakta geç kalsa da şirketin bu alana güçlü bir giriş yapacağı neredeyse kesin. Android üreticileri çoktan yol almışken ABD'li firmanın bu yarışta nasıl bir fark yaratacağı büyük merak konusu. Ancak beklentiler şimdiden oldukça yüksek.

Uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone’a dair birçok iddia ortaya atıldı. Gelen bilgiler, Apple’ın bu modelle rakiplerine kıyasla ciddi avantajlar sunacağını gösteriyor. Hal böyle olunca katlanabilir iPhone’un ne zaman çıkacağı teknoloji dünyasında merak ediliyor. Son olarak katlanabilir iPhone için tanıtım tarihi netleşti.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JPMorgan’a göre teknoloji devi Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini Eylül 2026’da iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtacak. Akıllı telefon sektörüyle bağlantısı olmayan firmanın bu bilgiye ulaşmasının nedeni ise Apple’ın yatırımcılara yönelik paylaştığı rapor.

Bu gelişmeyle birlikte bu yılın eylül ayında tüketicilerin karşısına çıkacak iPhone 17 serisinin pek de dikkat çekmeyeceği düşünülüyor. Zira Apple bile 2026'ya odaklanmış durumda. Öte yandan mevcut söylentilere göre katlanabilir iPhone fiyatı 1.999 dolar civarında olacak.

JPMorgan, teknoloji devinin 2028 yılına kadar 45 milyon katlanabilir iPhone satışı yapacağını tahmin ediyor. 2025 yılı itibarıyla katlanabilir telefon pazarındaki toplam satışın 19 milyon seviyesinde olduğu düşünüldüğünde Apple'ın büyük bir etki yaratması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.