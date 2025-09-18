Katlanabilir iPhone Rüyası Gerçek Oluyor: Üretim Yeri Belli Oldu!

Yıllardır teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından biri olan katlanabilir iPhone söylentileri nihayet somut bir aşamaya geçiş yapıyor. Gelen son haberlere göre Apple, ilk katlanabilir telefonunun üretim hattını oluşturmaya başladı. Şirket, yeni cihazının deneme üretimini son yılların en tartışmalı ülkelerinden birinde gerçekleştirecek. Detaylar haberde.

Katlanabilir iPhone Nerede Üretilecek?

İddialara göre ABD merkezli teknoloji devi Apple, katlanabilir iPhone'un üretim testlerini gerçekleştirmek için ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Şirket, bu görüşmeler sonucunda yeni telefonunun deneme üretimlerini gerçekleştirmek için Çin ve ABD arasındaki en büyük gerilimlerden birinin başrolü olan Tayvan'ı belirledi.

Yerel medyanın haberine göre katlanabilir iPhone'nun ilk test üretimleri Tayvan'da gerçekleştirilecek. Burada nihai üretim süreci için ekipmanların belirlenmesi ve imalat süreçlerinin planlanması hedefleniyor. Analistler, test sürecinin başarılı geçmesi durumunda katlanabilir iPhone'u Tayvan'da üreteceğini öne sürüyor.

Öte yandan bu karar Apple cephesi için pek de bir sürpriz değil. Firma uzun bir süredir cihazlarının çip tedarikini bu ülkeden sağlıyor. Ancak uzmanlara göre Tayvan, yeni katlanabilir telefon için beraberinde bazı riskleri ve olumsuz koşulları da beraberinde getirebilir.

Özellikle sınırlı arazi ve iPhone üretimi konusunda deneyimli iş gücü eksikliği, Tayvan seçiminin önüne geçebilecek engellerden bazıları olarak gösteriliyor. İddialara göre Apple buradaki test sürecinin olumsuz sonuçlanması durumunda tercihini iPhone 17 serisinin belirli bir kısmını üstelenen Hindistan'dan yana kullanabilir.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak?

Apple cephesinde yeni katlanabilir telefonun ne zaman satışa sunulacağına ilişkin birkaç farklı iddia mevcut. Ancak güncel olarak, cihazın iPhone 18 serisi ile birlikte 2026'nın eylül ayında tanıtılması ihtimali üzerinde daha çok duruluyor.

Peki siz katlanabilir iPhone'un Tayvan'da üretilecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz en iyi katlanabilir telefon modelleri arasına katılabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.