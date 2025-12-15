165Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Geliyor! 1.5K Çözünürlüğe Sahip

Realme'nin üzerinde çalıştığı Neo 8 isimli yeni akıllı telefon ile ilgili öneml ibir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Realme Neo 8'in ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Android telefon ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisine sahip olacak.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 8.000 mAh

Ortaya çıkan bilgliere göre Realme Neo 8, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme Neo 7'de 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1264 x 2780 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, yaklaşık 450 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Realme Neo 8'de geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Neo 7'de sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Daha önce ortaya atılan iddiaya göre Neo 8'de 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Neo 7'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut. Realme uygun fiyatlı yeni Android telefonununda da 80W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Neo 8'in 2025 yılının aralık ayında veya 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Neo 7, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.