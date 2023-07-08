Katlanabilir Ekranlı MacBook'lar Ne Zaman Piyasaya Sürülecek? Yeni Detaylar Geldi!

Kore'den gelen son haberlere göre Apple'ın katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar geliştirmek için aktif olarak çalıştığı ve Zenbook Fold serisi ile bu konuda öncü olan Asus'a karşı önemli bir rekabet oluşturabileceği söyleniyor. Apple'ın katlanabilir ekranlı bir MacBook'u piyasaya sürmek için tedarikçilerle görüştüğü ve başarılı olması hâlinde bu hamlenin ekran sektörüne yeni bir soluk getirebileceği bildiriliyor.

Apple'ın Katlanabilir Dizüstü Bilgisayar Pazarına Girişi: Ne Beklemeliyiz?

Akıllı telefon pazarındaki hâkimiyetlerinden sonra Samsung Display ve LG Display gibi Koreli ekran üreticileri odak noktalarını dizüstü bilgisayarlar için OLED panellere yöneltti. Dizüstü bilgisayarlar için katlanabilir OLED panellere olan talebin artmasıyla birlikte, her iki şirket de bu tür panelleri geliştirmek ve üretmek için çabalarını koordine ediyor.

Rapor, daha büyük boyutlarda yüksek piksel yoğunlukları elde etmenin zorluklarına rağmen, daha büyük ekran boyutlarının panel üreticileri için daha yüksek kârlılık sunduğunu öne sürüyor. Bununla birlikte, dizüstü bilgisayarlar için katlanabilir ekranların kârlılığı, akıllı telefonlar için katlanabilir ekranların kârlılığını aşmakta.

Sonuç olarak bu durum, ekran üreticilerinin katlanabilir dizüstü bilgisayarlar için büyüyen pazardan faydalanmaları için cazip bir fırsat sunuyor.

Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarlar Neden Popülerleşti?

Katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar henüz yeni bir konsept olsa da önemli bir heyecan yarattı. Bir dizüstü bilgisayarın ikiye katlanabilmesi, taşınabilirlik ve kullanım için yeni olanaklar sunuyor.

Profesyoneller için bu, ekran alanından veya performanstan ödün vermeden hareket hâlindeyken çalışmak için daha fazla esneklik anlamına geliyor.

Söylentilere göre katlanabilir ekranlı MacBook'un spesifik teknik detayları ve özellikleri henüz açıklanmadı. Resmî lansmanın 2026 yılında yapılması beklenirken, Apple katlanabilir ekranlı MacBook'unu 2025 yılında tanıtmayı planlıyor.