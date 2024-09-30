Kayserispor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Eğer Kayserispor - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Trendyol Süper Lig'in iki önemli takımı ligin altıncı hafta maçlarını oynamak ve 3 puanı kapmak için kıyasıya mücadele edecek. Peki Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve nasıl izlenir? İşte Kayserispor - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabı!

Kayserispor - Beşiktaş Maçı Nereden İzlenir? Kayserispor - Beşiktaş Maç Linki!

Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül Pazartesi saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı yasal yollarla izlemek isteyenler ise TOD TV ya da Digiturk satın alarak beIN Sports 1'e erişim sağlayabilir.

Karşılaşma Kayserispor'un 33.000 kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Kayserispor - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusuna cevap bulduğumuza göre diğer detaylara göz atabiliriz. Karşılaşmayı ise Süper Lig'in tecrübeli hakemi Ati̇lla Karaoğlan yonetecek.

Kayserispor - Beşiktaş maçı öncesi puan durumuna bakacak olursak, siyah-beyazlı ekibin zirveye ortak olmaya aday olduğunu görebiliriz Şu ana kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş 13 puana sahip.

2 maç eksiği olan kara kartal bu akşamki Kayserispor maçını ve Gaziantep FK deplasmanını kazanırsa 19 puanla birinciliğe ortak olacak. Kayserispor ise oynadığı 5 maçta aldığı 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile Trendyol Süper Lig'de 3 puana sahip ve 17. sırada.

Kayserispor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

BATI BALKON : ₺1.750,00

BATI ALT : ₺1.500,00

BATI ÜST : ₺1.100,00

DOGU ALT : ₺1.250,00

DOGU ÜST : ₺1.000,00

GÜNEY ALT : ₺850,00

KUZEY ÜST : ₺850,00

MİSAFİR TRİBÜNÜ : ₺1.100,00

Kayserispor - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)

Kayserispor - Beşiktaş maçının muhtemel ilk 11'leri ise aşağıdaki gibi olacak. Ancak bunun en iyi senaryoda iyi bir tahminden ibaret olacağını, teknik direktörlerin ve sağlık ekibinin değerlendirmelerine göre değişkenlik gösterebilleceğini hatırlatmakta fayda var.

Beşiktaş Muhtemel İlk 11:

Mert

Svensson

Paulista

Uduokhai

Emirhan

Ndour

Gedson

Rashica

Rafa

Semih

Immobile

Kayserispor Muhtemel İlk 11:

Bilal

Gökhan

Attamah

Arif

Carole

Kartal

Bourabia

Boa Morte

Cardoso

Mane, Nazon

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kayserispor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.