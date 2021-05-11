Kaza Yapan Tesla'nın İçinde Şoför Varmış: Rapor Yayınlandı

Kaza yapan Tesla şoförü bulundu mu? Geçtiğimiz dönemde yaşanan korkunç Tesla kazasıyla ilgili ön bilgilendirme raporu yayınlandı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından ortaya koyulan bilgilere göre, Tesla otopilotu suçlu olmayabilir.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Nisan ayında yaşanan Tesla Model S'nin ölümcül kazasıyla ilgili soruşturmanın ön raporunu yayınladı.

17 Nisan'da yaşanan korkunç kazada, Model S virajı düzgün alamamış ve bir drenaj menfezine, rögar deliğine ve bir ağaca çarpmıştı. Çarpma, arabanın lityum iyon piline zarar vermiş ve içindeki her iki yolcuyu da öldüren yangını başlatmıştı.

Polis yetkilileri kazayı araştırmaya başladığında, gazetecilere verdiği demeçte "çarpışma anında sürücü koltuğunda kimsenin o aracı sürmediğinden yüzde 100 emin olduklarını" söyledi.

Fakat ön inceleme raporunda delil olarak gösterilen güvenlik videosuna göre, Tesla çalıştırıldığında araç sahibi sürücü koltuğunda oturuyordu. Bu, 17 Nisan kazası sırasında otomobil koltuğunun boş olduğu yönündeki raporlarla çelişiyor.

Kaza yapan Tesla şoförü bulundu mu?

NTSB aynı yolda benzer bir Model S'yi de test etti ve Tesla otopilotun etkin olamayacağını buldu. NTSB, otopilot teknolojisinin çalışması için hem trafiğe duyarlı hız sabitleyici hem de otomatik yönlendirmenin devreye girmesine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Kaza haberi ilk çıktığından beri, Model S'nin sahibinin otopilotu yanlış kullanıp kullanmadığına dair birçok spekülasyon ortaya atıldı. Kazanın ardından Tesla CEO'su Elon Musk, şirket tarafından kurtarılmış veri günlüklerini tweetledi: "Şimdiye kadar otopilotun etkinleştirilmediğini ve bu arabanın otonom sürüşü devreye almadığını gösterdik."

NHTSA ve Tesla, aracın neden kaza yaptığına dair araştırmalara birlikte devam edecek. Emniyet kemeri kullanımı, çarpışma dinamikleri ve "yolcu fırlaması" gibi konulara bakılacak. Bu, ajansın çarpışma anında sürücünün gerçekten arabanın önünde mi yoksa arkasında mı olduğuna karar vermesine yardımcı olabilir.

Tesla kazasında ne olmuştu?

Teksas eyaletinin Houston şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. Otonom sürüş sistemine sahip olan Tesla marka otomobil seyir halindeyken bir ağaca çarptı. Araç ağaca çarptıktan sonra alevler içerisinde kaldı.

Yetkililer tarafından aktarılan bilgiye göre olay esnasında sürücü koltuğunda kimse yer almıyordu. Arabanın ön yolcu koltuğunda ve arka yolcu koltuğunda birer kişi bulunuyordu.