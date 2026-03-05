Katlanabilir Klavye Tanıtıldı! 138 Saate Kadar Pil Ömrü Sunuyor

Klavye ve mouse gibi ürünleri ile bilinen Keychron, dikkat çekici bir tasarıma sahip klavye tanıttı. Keychron B11 Pro isimli bu klavyenin mevcut çoğu klavyeden farkını katlanabilir yapıda olması oluşturuyor. Bu sayede klavyeye taşımak çok daha kolay bir hâle geliyor. Masada yer açılması gerektiğinde katlama yoluna başvurabiliyorsunuz.

Keychron B11 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ağırlık: 258 gram (+10 gram fark payı)

258 gram (+10 gram fark payı) Pil Kapasitesi: 250 mAh

250 mAh Pil Ömrü: 138 saate kadar

138 saate kadar Uyumlu Platformlar: macOS / Windows / Linux

Keychron B11 Pro'nun Nasıl Bir Tasarımı Var?

Keychron B11 Pro, özellikle sık sık seyahat edenlere yönelik tasarlanmış bir klavye olarak karşımıza çıkıyor. Markanın diğer çoğu modelinden farklı olarak oldukça sade bir tasarımı mevcut. Bir yerden başka bir yere giderken eğer klavyenizin sırt çantanıza sığmaması gibi sorunlardan şikâyet ediyorsanız bu klavye size çok büyük avantaj sunacak özellik içeriyor.

Klavyeyi kullanmadığınız zamanlarda katlayarak sırt çantanıza ya da bilgisayar çantanıza kolaylıkla yerleştirebiliyorsunuz. Yazma gibi işlemlerle uğraşmadınız süre zarfında ise masada fazla yer kaplamamaması için katlayarak bir kenarda tutabiliyorsunuz. Tam aksi bir durumda yani bir şeyler yazmanız gerektiğinde tekrardan açarak klavyeyi kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Keychron B11 Pro, Hangi Platformları Destekliyor?

Klavye, Windows işletim sisteminin yanı sıra Linux ve macOS işletim sistemlerini de destekliyor. Bluetooth 5.3 ya da kablolu bağlantı kullanarak cihazınıza bağlayabileceğiniz klavye sadece birkaç saniye içinde kullanmaya hazır hâle geliyor. Uzun bir kurulum sürecinden geçerek boşuna zaman kaybetmenize de gerek kalmıyor.

Keychron B11 Pro'nun Ağırlığı Ne Kadar?

Bu klavyenin ağırlığı 258 gram. Standart klavyeler genellikle 500-700 gram arasında, mekanik klavyelerin ise 1 kilogramdan fazla ağırlığa sahip olma eğiliminde. Bunu göz önünde bulundurarak B11 Pro'nun oldukça hafif kaldığına söyleyebiliriz. Yani tüy gibi bir hafiflikten bahsetmiyoruz ancak yaklaşık bir standart akıllı telefonun (özellikle de kılıf içeren) ağırlığına eş değer olduğunu söyleyebiliriz.

Keychron B11 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Keychron B11 Pro, 250 mAh pil kapasitesi ile tek şarjla yaklaşık 138 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Klavye kapalı olduğunda bunu algılayan bir sensör bulunuyor. Bu da güç tüketimini azaltmaya yardımcı olarak pil ömrünü uzatıyor. Dolayısıyla gün içinde eğer çok fazla klavye kullanan birisi değilsiniz oldukça uzun bir süre boyunca bununla ilgili bir problem yaşamanız olası görünmüyor.

Keychron B11 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Keychron'un şu an Türkiye'de pek çok klavyesi satılıyor. Bunlar örnek olarak B1 Pro, K2 Max, B6 Pro, C1 Pro gibi modeller verilebilir. Dolayısıyla yeni tanıtılan klavyenin de Türkiye'de satılması muhtemel. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını da ayrıca not düşmekte fayda var.

Keychron B11 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Keychron B11 Pro için 64.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 859 TL'ye denk geliyor. Elbette ki Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı bu şekilde kalmayacak. Vergiler ve ek maliyetlerle birlikte fiyatında da önemli bir artış yaşanacak. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye fiyatının en az 4 bin 755 TL'yi bulması muhtemel.

Editörün Notu

Katlanabilir yapıda olması, bu klavyenin kolay taşınmasını sağlıyor ki haftanın bazı günlerinde çok fazla dışarıda olan birisi olarak benim açımdan epey önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim ancak genel tutuş hissiyatı gibi detaylar, klavyenin bana pek uygun olmadığını gösteriyor. Gün içinde çok fazla yazı yazıyorum. O yüzden daha minimal, küçük bir klavyeye ihtiyacım var ve bu pek gereksinimlerimi karşılamıyor. Yine de ilgisini çeken birçok kişi olacağından eminim.