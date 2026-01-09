448 KM Menzil Sunan Kia EV2 Tanıtıldı! Uzaktan Park ve Dahası

Kia, şehir içi kullanılabilecek bir otomobil satın almak isteyenlere uygun elektrikli arabasını tanıttı. EV2 olarak adlandırılan bu yeni model, EV9 ve EV3 ile tasarım yönünden benzer bir görünümle birlikte geliyor. Her ne kadar üst segment olmasa da etkileyici özellikler içeriyor.

Kia EV2 Özellikleri

Yaklaşık 4,1 metre uzunluğa sahip olan elektrikli otomobil Kia EV2, EV9 ve EV3 gibi ilk bakışta dikkat çeken bir tasarıma sahip. Aile arabası olarak konumlandırılabilecek yeni araba, yatırılabilir koltuklarla konforlu bir alan sunuyor. Bagaj hacmi 403 litreye kadar ulaşan aracın kablolar için de ön tarafta 15 litrelik küçük bir bölmesi mevcut.

Teknik tarafta bizi iki batarya seçeneği karşılıyor. 42.2 kWh kapasiteli batarya, 317 kilometre menzil sunuyor ki bu, aracın şehir içinde kullanıldığında oldukça uzun bir süre boyunca kullanılabileceği anlamına geliyor. Daha uzun yol katetmek isteyenlere yönelik 61.0 kWh kapasiteli bir batarya seçeneği de sunuluyor. Bu da 448 kilometre menzil sağlıyor.

EV2, EV6'da kullanılan 800 voltluk sistem yerine 400 voltluk sistemle kullanıcıları karşılıyor. Bu, aracın diğer modellere göre daha uzun sürede şarj olduğu anlamına geliyor ama hem 11 hem 22 kW AC şarjı destekliyor. Öte yandan V2L ve desteği sayesinde cihazları şarj etmeyi de mümkün hâle geliyor.

Kia EV2 Fiyatı

Kia EV2'nin 30.000 euro (1 milyon 505 bin 700 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Aracın en dikkat çekici tarafını uzaktan park etme ve gelişmiş sürüş desteği gibi özellikler oluşturuyor. Bunlar genellikle üst segment arabalarda görülen özellikler olduğu için Kia'nın yeni modelini oldukça değerli hâle getiriyor.