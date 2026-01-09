Toyota Yeni Pist Canavarını Tanıttı! Herkese Verilmeyecek
Toyota GR Yaris'in piste özel versiyonu tanıtıldı. Bu özel model, sınırlı sayıda üretilecek. Aracın sahipleri ise çekilişle belirlenecek. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Toyota GR Yaris Morizo RR, 300 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor.
- Bu özel model sadece sınırlı sayıda üretilecek.
- Yeni araba, Japonya için 100 adet, bazı Avrupa ülkeleri için 100 adet olmak üzere toplam sadece 200 adet üretilecek.
Toyota, GR Yaris'in pist versiyonunu tanıttı. GR Yaris Morizo RR olarak adlandırılan bu yeni model bizzat Toyota Başkanı Akio Toyoda'nın da geliştirme sürecine dahil olması ile geliştirildi. Aracın sınırlı sayıda üretilecek olması ise ona herkesin sahip olamayacağını gösteriyor.
GR Yaris Morizo RR Özellikleri
Toyota GR Yaris Morizo RR sadece 1,6 litrelik 3 silindirli turbo motordan 300 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Ayrıca 8 ileri otomatik şanzıman sistemi ile birlikte geliyor. Bu sistem sayesinde çok hızlı bir şekilde vites değiştirilerek sürücünün tamamen direksiyona odaklanması sağlanıyor.
Mevcut modeldeki Gravel modunun yerini Morizo modu alıyor. Bu modun önemli bir avantajı bulunuyor. Motordan gelen güç eşit bir şekilde dağıtılıyor. Gücün yarısı ön tekerlere, diğer yarısı ise arka tekerlere eşitleniyor. Böylece tam dengeli bir sürüş elde edilebiliyor.
Bu aracın tasarımında karbon fiber kullanımına yoğunluk verildiğini görüyoruz. GR Yaris Morizo RR'ın bir pist versiyonu olduğunu göz önünde bulunduracak olursak bunun mantıklı bir tercih olduğu söylenebilir. Ne var ki yeni modelin sunduğu bu avantajlardan herkesin yararlanması mümkün olmayacak.
1.381 Beygirlik Araba Geliyor! Tozu Dumana Katacak
Zeekr 8X'in çok merak edilen özellikleri gün yüzüne çıktı. En üst sürümde 1.381 beygir gücü elde edilebilecek. İşte merak edilen bütün detaylar!
Toyota, yeni modeli Japonya özelinde sadece 100 adet üretmeyi planlıyor. Ayrıyeten markanın 100 adet de belirli Avrupa ülkelerine özel üretim planı bulunuyor. Japonya'daki kullanıcılar, Gazoo'nun resmî mobil uygulaması üzerinden çekilişe katılarak arabaya sahip olma imkânını elde etme şansını deneyebilecek.