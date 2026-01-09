Toyota Yeni Pist Canavarını Tanıttı! Herkese Verilmeyecek

Toyota, GR Yaris'in pist versiyonunu tanıttı. GR Yaris Morizo RR olarak adlandırılan bu yeni model bizzat Toyota Başkanı Akio Toyoda'nın da geliştirme sürecine dahil olması ile geliştirildi. Aracın sınırlı sayıda üretilecek olması ise ona herkesin sahip olamayacağını gösteriyor.

GR Yaris Morizo RR Özellikleri

Toyota GR Yaris Morizo RR sadece 1,6 litrelik 3 silindirli turbo motordan 300 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Ayrıca 8 ileri otomatik şanzıman sistemi ile birlikte geliyor. Bu sistem sayesinde çok hızlı bir şekilde vites değiştirilerek sürücünün tamamen direksiyona odaklanması sağlanıyor.

Mevcut modeldeki Gravel modunun yerini Morizo modu alıyor. Bu modun önemli bir avantajı bulunuyor. Motordan gelen güç eşit bir şekilde dağıtılıyor. Gücün yarısı ön tekerlere, diğer yarısı ise arka tekerlere eşitleniyor. Böylece tam dengeli bir sürüş elde edilebiliyor.

Bu aracın tasarımında karbon fiber kullanımına yoğunluk verildiğini görüyoruz. GR Yaris Morizo RR'ın bir pist versiyonu olduğunu göz önünde bulunduracak olursak bunun mantıklı bir tercih olduğu söylenebilir. Ne var ki yeni modelin sunduğu bu avantajlardan herkesin yararlanması mümkün olmayacak.

Toyota, yeni modeli Japonya özelinde sadece 100 adet üretmeyi planlıyor. Ayrıyeten markanın 100 adet de belirli Avrupa ülkelerine özel üretim planı bulunuyor. Japonya'daki kullanıcılar, Gazoo'nun resmî mobil uygulaması üzerinden çekilişe katılarak arabaya sahip olma imkânını elde etme şansını deneyebilecek.