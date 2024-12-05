Futuristik ve Bütçe Dostu: Kia EV4 Modern Tasarımı ve Konseptiyle 2025'te Piyasaya Çıkıyor

Geçen yıl konsept modeli tanıtıldığında, Kia EV4 sedan model otomobil hem modern tasarımı hem de vaat ettiği uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Tabii o zaman çıkış tarihi ve fiyatına dair bir açıklama yapılmamıştı. Ek olarak ABD'de satışa çıkıp çıkmayacağı belli değildi. Amerikalıların küçük araç sevdası barizken sedan model bir aracın piyasaya sürülmesi mantıklı mı tartışılır ama gelen dedikodulara göre her şeye rağmen ABD pazarında yer alacak.

EV4 Piyasaya Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Kia, 2025’te hem EV4’ü hem de EV5’i elektrikli araç ailesine ekleyeceğini duyurdu. Los Angeles Otomobil Fuarı’nda yeniden gösterilmesi de ABD pazarında yer alma ihtimaline göz kırpıyor.

Tam çıkış tarihi henüz belli değil ama gelecek sene çıkacağı biliniyor. Fiyatına baktığımızda ise 30.000 ila 40.000 dolar arasında olması bekleniyor ki bu onu Tesla gibi rakiplerinin yanında daha ulaşılabilir bir seçenek olduğundan daha cazip çıkıyor.

EV4, spor otomobillerden ilham alan alçak bir burun yapısı ve uzun kuyruklu tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu aerodinamik tasarıma, kaputun ve tamponun dış köşelerinde konumlandırılmış dikey farlar eşlik ediyor.

Kia EV4 İç Tasarımı

Aracın iç tasarımı başlı başına bir uzay çağı hissiyatı veriyor. Oval bir direksiyon, geniş bir bilgi-eğlence ekranı ve minimalist detaylarla hem modern hem de ferah bir ortamı var. İçindeyken uzay kokpitinde oturuyor gibi hissetmemek çok zor desek abartı olmaz.