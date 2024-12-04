Togg, Elektrikli Otomobil Pazarındaki Liderliğine Güç Katıyor

Ocak-Kasım dönemine ait Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre yerli ve milli otomobilimiz Togg, 2024'ün son günlerinde liderlik konumunu kimseye kaptırmıyor. Rakiplerine açık ara fark atan Togg, T10X modeli ile farkını ortaya koydu.

Türkiye'deki Genel Otomobil Satışları

2024’ün ilk 11 ayında, Türkiye’deki otomobil satışları yüzde 0,5 artışla 845 bin 530 adede ulaşırken, tam elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 38,6 artarak 83 bin 298 seviyesine ulaştı. Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 9,9 olurken, hibrit araçların payı ise yüzde 17,7’ye yükseldi. Elektrikli motorlu araçların toplam pazardaki payı ise yüzde 27,6 oldu.

Togg ise 11 aylık dönemde 24 bin 361 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarında lider konumunu sürdürdü ve en yakın rakibi Tesla’ya 15 bin 134 adetlik fark attı. Togg'un pazar payı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Yani satılan her üç otomobilden biri Togg oldu.

Elektrikli otomobil satışlarında Togg’u şu markalar takip etti:

Tesla : 9 bin 227 adet

: 9 bin 227 adet BMW : 8 bin 41 adet

: 8 bin 41 adet Mercedes-Benz : 4 bin 532 adet

: 4 bin 532 adet KG Mobility (Ssangyong): 4 bin 392 adet

Model bazında baktığımız zaman ise en çok satanlar sırasıyla Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve MINI Countryman oldu.