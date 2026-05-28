Pokemon Temalı Kulaklık Tanıtıldı! 28 Saat Pil Ömrü Sunuyor

Anker, Soundcore C50i için şimdiye kadar birçok animasyonu, dizisi, filmi ve hatta oyunu yapılan Pokemon temasına sahip özel bir sürüm tanıttı. Bu sürüm, 28 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Açık kulak tasarımına sahip olan bu versiyon, aktif gürültü engelleme özelliği içermese de sesin dışarıya sızmasını önemli ölçüde önleyecek şekilde tasarlandı.

Pokemon Temalı Anker Soundcore C50i'nin Özellikleri Neler?

Sürücü : 12 mm dinamik sürücüler

Ses Kodekleri: SBC, AAC ve Android cihazlar için yüksek çözünürlüklü Hi-Res Audio LDAC

Gürültü Azaltma: Yapay zeka destekli gürültü azaltma teknolojisine sahip 2 adet mikrofon

Ses Sızıntısı Engelleme: Kulağa yakın oturan özel tasarım sayesinde büyük ölçüde azaltılmış ses sızıntısı

Dayanıklılık Sertifikası: IP55 sertifikası (Toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık)

Kulaklık Ağırlığı: 5,5 g

Şarj Kutusu Ağırlığı: 44,5 g

Kulaklık Kullanım Süresi: Tek şarjla 7 saate kadar oynatma

Toplam Kullanım Süresi: Şarj kutusu ile birlikte toplam 28 saate kadar

Kulaklık Şarj Süresi: 1,2 saat

Şarj Kutusu Şarj Süresi: 3,2 saat

Pokemon Temalı Anker Soundcore C50i'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıklar tek şarjla 7 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre 28 saate ulaşıyor. Günlük kullanım için yeterli bir süre olduğu söylenebilir. İşte, okulda ya da dışarıda uzun süre müzik dinlemenizi mümkün kılıyor. Kulaklıkların şarj olması 1,2 saat sürerken şarj kutusunun tamamen dolması ise 3,2 saat alıyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde tanıtılan kulak içi model Soundcore Liberty 5 Pro Max'in ANC kapalıyken 50 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Pokemon Temalı Anker Soundcore C50i Ne Kadar Dayanıklı?

Cihaz, IP55 sertifikasına sahip. Bu da toz, ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Özellikle spor yaparken müzik dinleyen, işe ya da okula gidip gelirken kulaklık takan ya da yürüyüş sırasında yağmur atıştırma ihtimalinden endişe duyanlar için önemli avantaj sağlıyor. Bu arada kulaklıkların her biri 5,5 gram ağırlığa sahip. Böylece uzun süreli kullanımda rahatsızlığa sebep olmuyor. Şarj kutusu 44,5 gram olduğu için onu da taşımak bir hayli kolay hâle getiriyor.

Pokemon Temalı Anker Soundcore C50i Gürültü Engelliyor mu?

Pokemon Temalı Anker Soundcore C50i, açık kulak tasarımına sahip. Yani kulağı tamamen kapatmıyor ve çevredeki sesleri duymaya devam ediyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir cihazda aktif gürültü engelleme özelliğini beklememek gerekiyor. Tabii, bu dışarıya sesi direkt verdiğini düşündürmesin. Özel ses sızıntısını azaltma özelliği mevcut. Bu sayede sesli görüşmelerde ses dışarıya daha az gidiyor.

Pokemon Temalı Anker Soundcore C50i Nasıl Ses Kalitesi Verir?

Cihaz, 12 mm dinamik sürücülerle geliyor. Sürücü boyutu, basları güçlü bir şekilde vereceğini gösteriyor. Öte yandan cihaz, yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği içeriyor. Bu, aktif gürültü engelleme gibi dışarıdan gelen gürültüleri duymamanızı sağlamıyor. Bunun yerine sizin sesinizi karşı tarafa daha net şekilde iletiyor. Yani konuşurken devreye giriyor ve arka plan gürültüsünü bastırarak sizin sesinizi öne çıkarıyor.

Pokemon Temalı Anker Soundcore C50i'nin Fiyatı Ne Kadar?

Pokemon Temalı Anker Soundcore C50i için 88 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 4 bin 39 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve diğer maliyetlerle beraber fiyatı 7 bin TL'ye ulaşabilir. Konu ile ilgili açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini not düşelim.

Pokemon Temalı Anker Soundcore C50i Türkiye'de Satılacak mı?

Anker'in şu an Türkiye'de birçok kulaklık modeli satılıyor. Standart Anker Soundcore C50i, Soundcore P20i, Soundcore R50i, Soundcore Q11i, Soundcore K20i, Soundcore Life Note 3i buna örnek olarak verilebilir. Bunları göz önünde bulundurursak Pokemon temalı Anker Soundcore C50i'nin de Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklamada bulunulmadığını, planların değişebileceğini hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Pokemon serisini çok seven birisi olarak Anker Soundcore C50i'nin bu özel sürümünü görmek beni oldukça mutlu etti. Cihaz, bu sürümde Pikachu ve Eavee olmak üzere iki farklı modelle geliyor. İdeal bir pil ömrü bulunuyor. Gürültü engelleme olmadığı için daha çok açık hava aktiviteleri için uygun olduğunu düşünüyorum. Örneğin her sabah mutlaka koşanlar hem çevrenin farkında olmak hem de kulağına baskı yapmaması için bu kulaklığı değerlendirilebilir.