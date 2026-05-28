The Witcher 3 PC Sistem Gereksinimleri Yükselecek! İşte Nedeni

CD Projekt RED, yaptığı sürpriz açıklama ile The Witcher 3: Wild Hunt PC sistem gereksinimlerinin güncellendiğini duyurdu. Söz konusu karara, yakın bir zaman önce duyurulan yeni genişleme paketinin etki ettiği söyleniyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Bildiğiniz gibi serinin güncel oyunu için uzun zamandır yeni bir genişleme paketinin geliştirilmekte olduğuna dair iddialar vardı. Üçüncü oyun ile dördüncü oyun arasında bir köprünün kurulması ve bu sayede Geralt ile Ciri arasında bayrak değişiminin gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Önceki gün duyurulan ve bugün gerçekleştirilecek olan Blood and Wine odaklı canlı yayın, elbette oyuncular arasında heyecan yaratmıştı. Çünkü, üçüncü genişleme paketi ile bu canlı yayın sırasında tanışabileceğimiz düşünülmüştü. Aslına bakarsanız gerçekten de öyle olacakmış, ama yaşanan beklenmedik bir aksilik neticesinde erkene alındı.

Yeni The Witcher 3 Genişleme Paketi Ne Zaman Geliyor?

2027 yılında yayınlanması beklenen Songs of the Past adı altındaki üçüncü genişleme paketi, The Witcher Remake üzerinde çalışan Fool's Theory ortaklığında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştiriliyor. Bir kez daha Geralt rolüne bürüneceğimiz söylense de hikaye detayları öğrenebilmek için Yaz mevsiminin sonlarını beklememiz gerekecekmiş.

The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past ile PC Sistem Gereksinimleri Güncellendi

Yeni genişleme paketi ile ilgili dikkat çeken detaylardan bir tanesi de en düşük PC sistem gereksinimlerinin yükselecek olmasıydı. CD Projekt RED tarafından açıklanan yeni detaylara göre, Songs of the Past ile The Witcher 3: Wild Hunt'tan sağlıklı bir performans alabilmek için bilgisayarınızın konfigürasyonu en aşağı şöyle olmalı;

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 veya Intel Core i5-8400

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

Ekran Kartı Belleği: 6 GB

Bellek: 12 GB

Depolama Alanı: 70 GB SSD

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 11

Karşılaştırma olması açısından, halihazırdaki en düşük PC sistem gereksinimlerine baktığımızda, işlemci tarafında AMD A10-5800K @ 3.8 GHz veya Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz, bellek tarafında 6 GB ve ekran kartı tarafında da AMD Radeon HD 7870 veyaNVIDIA GeForce GTX 660 gereksinimi var. Depolama alanında ise 50 GB HDD gösteriliyor.

Her ne kadar belirgin bir değişim yaşanacak olsa da eski sistemde kalmak için bir seçenek de sunulacak. Oyunun eski sürümüne dönüş yapabilmek mümkün olacak. Ancak bu defa da yeni güncellemelerden ve içeriklerden faydalanabilmenin yolu kapanacak. Dolayısı ile oyunun güncel bir sürümüne sahip olabilmek için yeni versiyonuna geçiş yapmaktan başka çare kalmıyor.

Editörün Yorumu

Geralt ile on yıldan fazla bir süre sonra yeniden buluşmak ve yeni bir maceraya çıkmak, harika bir şey olacak. Aslında önceden duyduğumuz sızıntılar ile çok büyük bir sürpriz olmasa da buna rağmen heyecan verici olduğunu söyleyebilirim.

Esas merak ettiğim nokta ise, gerçekten de üçüncü oyun ile dördüncü oyun arasında bir köprü kuracak ve bayrak Ciri karakterine devredilecek mi? Muhtemelen bu durum geliştiricilerin aklındadır, ama somut bir şekilde görmeyi de bekliyorum.