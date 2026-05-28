PlayStation'a Özel Bir Oyun Daha Kapatıldı! Sebebi Şaşırttı

Yalnızca PlayStation mağazası üzerinden erişilebilen bir oyun için daha yolun sonu geldi. Oyunculara gönderilen e-posta ile birlikte kapatıldığı öğrenilen Destruction AllStars, piyasaya sürülmesinin üzerinden geçen birkaç yılın ardından oyunculara resmen veda etti. Geliştirici, bilgilendirme amaçlı gönderdiği e-postada çevrim içi modun kapatıldığını ve bundan sonra neler olacağını da aktardı.

Destruction AllStars Neden Kapatıldı?

Destruction AllStars'ın çok oyunculu modunun birden kapatılmasının başlıca sebebi olarak teknik sorunlar gösterildi. Şirket, altyapıdan kaynaklı sorunlardan dolayı sunucuları aktif tutmaya devam etmenin artık mümkün olmadığına işaret etti. Bu, oyunculara açıklanan tek gerekçe ama oyunun arka planına baktığımızda aslında daha birçok sebep olduğunu görüyoruz.

Aksiyon oyunları arasında konumlanan bu yapım, mevcut oyunlar arasında kendine yer edinmeyi tam anlamıyla başaramadı. Geliştirici, oyuncuları teşvik etmek için birçok adım attı. Örneğin ilk kez piyasaya sürüldüğünde PlayStation Plus abonelerine ücretsiz sunulmuştu. Buna rağmen sadık bir oyuncu kitlesine sahip olamadı.

Bu tür oyunların sayısı şu an bir hayli yüksek. İyi bir pazarlama olmadığı sürece yeni çıkan bir oyunun tutma olasılığı epey düşük oluyor. Buna alternatif olarak sayılabilecek sayısız varken tanıtım konusuna yeterince eğilim gösterilmemesi, ne yazık ki geliştiricinin de bu hüsran dolu son ile karşılaşmasına sebep oldu.

Bu arada bir diğer sebebin Sony'nin gereksiz maliyetli hizmetlere son vererek asıl gelir kaynağı olacak projelere odaklanma isteği olduğunu söylemek mümkün. Başka bir örnek olarak Concord'u verebiliriz. 23 Ağustos 2024'te piyasaya sürüldü ve çok fazla olumsuz eleştiri aldı. Oyunun satışları dibi görürken ömrü de fazla sürmedi ve 6 Eylül 2024'te kapatıldı. Destruction AllStars her ne kadar bu kadar çok olumsuz tepki almasa da sonuçta sunucular boştu ve oynayan çok fazla kişi yoktu. Şirket de bu sunucu masrafından kurtulup kaynaklarını daha iyi projelere ayırmayı tercih etti.

Destruction AllStars Tamamen mi Yok Oldu?

Destruction AllStars tam olarak yok olmadı. Öyle ki tek oyunculu moda 25 Kasım 2026 tarihine kadar erişmeye devam edilebilecek. Bu tarihten sonra ise oyunun yalnızca belirli modları son derece yüksek kısıtlamalarla birlikte oynanabilecek. Tahmin edebileceğiniz üzere diğer oyuncularla çevrim içi oynanması da hiçbir şekilde mümkün olmayacak.

Destruction AllStars Ne Zaman Piyasaya Sürüldü?

Destruction AllStars, 2 Şubat 2021 tarihinde piyasaya sürüldü. Aslına bakılacak olursa Kasım 2020'de yani PlayStation 5'in oyuncularla buluştuğu dönemde yeni nesil oyun konsolun çıkış oyunlarından biri olması bekleniyordu. Ne var ki geliştirme sürecinde aksaklıklar yaşandı ve tarih bir yıl sonrasına ertelendi.

Destruction AllStars Nasıl Bir Oyun?

Online oyunlar arasında yer alan Destruction AllStars'ta bir arenadayız ve arabalarla diğer rakiplere çarpıp onları durdurmaya çalışıyoruz. Diğer araçlara mümkün olduğunca hasar verip en yüksek puanı elde ediyoruz ve böylece maçı da kazanıyoruz. Her karakterin kendine özgü aracı mevcut. Bu arada arabanın mahvolması durumunda koşarak kaçabiliyor, başka araçlara atlayabiliyoruz. Bunu yapacak şansımız yoksa da saklanmayı tercih edebiliyoruz.

Editörün Yorumu

Destruction AllStars zamanında oldukça değer görebileceğini düşündüğüm bir oyundu. Her ne kadar aynı türde çok fazla oyun olsa da oynanış bakımından epey eğlenceli bulduğumu söyleyebilirim. Oyuncuların bu yapıma yeterince ilgi göstermemesi, benim açımdan da epey şaşırtıcı oldu. Ne var ki geldiğimiz noktada bu kararın geri alınması için yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten buna engel olacak çok büyük bir kitle de yok. O yüzden bu oyunu da "zamanında güzeldi" dediğimiz oyunlar arasına eklemek zorundayız.