Herkesin Beklediği Ortaçağ Oyunu Ertelendi!

İlk olarak Şubat 2024’te duyurulan ve oyun dünyasının merakla beklenen yapımlarından biri haline gelen Kingmakers için hayranları üzecek bir gelişme yaşandı. Öyle ki oyunun çıkış tarihi ertelendi. Gelen bilgilere göre yapım, henüz piyasaya çıkmaya hazır olmadığı için planlanan lansman ileri bir tarihe alındı. Peki Kingmakers çıkış tarihi ne zamana ertelendi?

Kingmakers Çıkış Tarihi Ertelendi

Ortaçağ savaşlarını modern silahlarla birleştiren Kingmakers, SteamDB verilerine göre Steam'de en çok istek listesine eklenen altıncı oyun konumunda. Redemption Road Games tarafından geliştirilen yapmın 8 Ekim’de piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak bu tarihe günler kala şirketin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan duyuruya göre ileri bir tarihe ertelendi.

Stüdyo, açıklamasında “Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz.” ifadesine yer vererek hayranlardan özür diledi. Ertelemenin nedeni olarak ise oyunun biraz daha iyileştirme ve son dokunuşlara ihtiyaç duyduğu belirtildi. Kingmakers için yeni çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak geliştiricinin yalnızca küçük düzenlemelerden söz etmesi, oyunun yakın zamanda piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

Şu anda yalnızca PC platformu için çıkış yapması beklenen Kingmakers’ın ilerleyen dönemlerde diğer platformlara gelip gelmeyeceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

Kingmakers Sistem Gereksinimleri

Kingmakers sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.

