Kingmakers ile daha önce hiç görmediğiniz bir Orta Çağ oyununa hazırlanın. Gelecekten gelen karakteriniz ile kimin kral olacağına siz karar verin.

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Redemption Road tarafından geliştirilen ve tinyBuild tarafından yayınlanan Kingmakers 2024 yılı içerisinde yayınlanacak. Duyuru videosu yayınlandıktan çok kısa süre içerisinde viral olan Kingmakers pek çok kişinin aklını başından aldı.

Geçmişe, Orta Çağ’a zaman yolculuğu yapan karakterimiz modern ateşli silahlar ve patlayıcılar ile tarihin yönünü değiştirmeye çalışıyor. Dilersek tek başımıza dilersek de co-op olarak oynayabileceğimiz bu yapım oldukça farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

TPS aksiyon ile strateji türünü birleştiren bu oyunda hem savaş alanında aktif olarak kılıçlı kalkanlı insanlarla savaşıyoruz hem de bir strateji oyunundaymış gibi savaş alanını üstten görerek strateji yapıyoruz. Pek çok farklı oyun türünü bir arada buluşturan Kingmakers şimdiden çok büyük bir ilgiyi üzerine çekti.

Görsel olarak da muazzam bir yapım olan Kingmakers pek çoğumuzun sistemini epey yoracak gibi. Çok fazla karakteri tek bir ekranda görebileceğimiz bu oyun 2024’e damgasını vuracak gibi. Eğer teknik sıkıntılara yenik düşmeyen bir oyun olursa eminiz ki çok başarılı olacaktır.

Kingmakers İndir

Kingmakers indirilmeye henüz açık değil ancak Kingmakers’ın Steam sayfasını ziyaret ederek Kingmakers’ı istek listenize ekleyebilirsiniz.

Kingmakers Sistem Gereksinimleri

Kingmakers sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.

