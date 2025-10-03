686 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Oldu! Hemen Alın

Amazon, Prime Gaming kullanıcılarına her ay düzenli olarak bedava oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu ay tamamen ücretsiz olarak sunulacak oyunlardan ikisi erişime açıldı. Zamanınızı oyun oynayarak geçirmekten hoşlanıyorsanız sizi ekran başına kilitleyecek bu iki oyunu da kaçırmamalısınız.

DragonStrike ve Tormented Souls Ücretsiz Oldu

Amazon, bu ay Prime Gaming kullanıcısı olanlara DragonStrike ve Tormented Souls isimli oyunları bedava dağıtıyor. DragonStrike, Steam'de 5.99 dolara (249 TL) satılırken Tormented Souls ise 10.49 dolar (437 TL) fiyat etiketiyle satışta. Bu, Amazon tarafından sunulan fırsatı değerlendiren kişilerin 686 TL tasarruf edeceği anlamına geliyor.

DragonStrike Nasıl Bir Oyun?

DragonStrike, en iyi ejderha oyunları arasında yer alıyor. Oyunda bir şövalyeyi yönetiyoruz. Bu şövalye, ona eşlik eden ejderhaların üzerinde uçarak kötü ejderhalara karşı mücadele veriyor. Birinci şahıs nişancı türüne (FPS) sahip olan oyunda görevleri tamamladıkça kendinizi geliştiriyor ve daha güçlü ejderhalara biniyorsunuz.

Piksel grafikli oyunlar arasında öne çıkan oyunda her görevi başarılı geçtikten sonra farklı eşyalar kazanıyor ve bunları bir sonraki karşılaşmada avantaj elde etmek için kullanıyorsunuz. Çok fazla görev olan bu oyunda ejderhanız ne kadar güçlü olursa düşmanlar üzerinde de o kadar etkili oluyorsunuz.

DragonStrike Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri

İşlemci: 1,8 GHz hızına sahip bir işlemci

RAM: 512 MB

Ekran Kartı: DirectX 7 ile uyumlu 3D ekran kartı

DirectX: Sürüm 7.0

Tormented Souls Nasıl Bir Oyun?

Tormented Souls, en iyi hayatta kalma oyunları söz konusu olduğunda doğrudan akıllara gelen oyunlardan biri. 2021 yılında piyasaya sürülen bu oyun, Resident Evil gibi birçok popüler korku serisinin ilk oyunlarından ilham alınarak geliştirildi. Oyunun dikkat çeken yönlerinden biri, sabit kamera açısına sahip olması.

Hatırlayacak olursanız Resident Evil'ın ilk oyunlarını inanılmaz korkunç yapan detaylardan biri de kameranın sabit olmasıydı. Bu, görüş alanını sınırladığı için oyuncular üzerinde sürekli bir gerginliğe neden oluyordu. Geliştirici, geçmişte denenmiş ve işe yaramış bu yöntemi 2021 yapımı bu oyunda da kullanıyor.

Eski hayatta kalma ve korku oyunlarında olduğu gibi sınırlı cephaneniz bulunuyor. Canınız belirli bir sürenin sonunda dolmuyor. Bu da düşmanlarla karşılaştığınızda direkt saldırmak yerine sizi ne kadar kaynağa sahip olduğunuzu düşünmek zorunda bırakıyor. Bu arada oyunu kaydetmek için belirli noktalarda bulunan kayıt noktalarını kullanmalısınız. Yani oyundan çıkmanız gerektiğinde bunu yapmanız pek de kolay olmuyor.

Tormented Souls Minimum Sistem Gereksinimleri