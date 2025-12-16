Bu Oyun da Netflix Dizisi Olmaya Hazırlanıyor: Kadroda Önemli İsimler Var!

Hiç şüphe yok ki Kingmakers, son derece ilginç bir deneyim sunuyor. Orta Çağ İngiltere topraklarında geçiyor olup, oyuncuları modern çağdan gelen bir askerin rolüne büründürüyor. Amaç ise modern silahlar kullanarak tarihin akışını değiştirmek olacak. Duyurusu ile yoğun bir ilgi odağının oluştuğu oyun için herhangi bir çıkış tarihi bilgisi verilmiş değil, ama daha satışa dahi sunulmadan dizi uyarlaması da gündeme geldi.

Kingmakers Şimdiden Dizi Uyarlaması ile Ekranlara Geliyor

Deadline sitesine yansıyan habere bakılırsa proje, 21 Laps, Netflix ve Story Kitchen ortaklığında hazırlanacak. tinyBuild'ın Alex Nichiporchik ve Jon Carnage ikilisi baş yapımcı konumunda bulunacak iken, 21 Laps şirketinden Dan Levine ve Shawn Levy ve Story Kitchen şirketinden de Dmitri M Johnson, Michael Lawrence Goldberg and Timothy L. Stevenson yapımcı konumunda kadroya dahil oldular. Üretim sürecinde 21 Laps şirketinden Emliy Feher ise denetmenlik yapacak.

Şimdilik kesinleşmiş hikaye detayları olmasa da Christopher MacBride (Flashback) da senarist koltuğunda oturacak. Kanadalı yazar ve yönetmen, son olarak Jie mi isimli filmde ortak yazar konumunda bulunmuştu. Diğer bir deyişle, kadroda önemli isimlerin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Geliştirilme süreci belirsizlik içinde olan oyunun satışa sunulması beklenmeden dizi uyarlamasının da gündeme gelmesi bir hayli dikkat çekici diyebiliriz. Bu noktada birden fazla ihtimal söz konusu olabilir. Bir ihtimal, oyun için hayli geniş bir evrenin tasarlandığı, anlatılacak pek çok hikayenin olduğu ve dizinin de bu hikayeleri bizlere aktaracağı yönünde oluyor. Bir diğer ihtimal ise, daha fazla kitleye ulaşabilmek ve aktif oyuncu sayısını kısa sürede yükseltebilmek için oyunun bire bir anlatım ile diziye dönüştürüldüğü yönünde bir tahminde bulunabiliriz.

Netflix şirketinin oyun uyarlamalarına sık sık yer vermesi, sektöre yaptığı yatırımların bir parçası diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen Warner Bros. Discovery satın alımının ardından Kingmakers dizi uyarlaması, şirketin iddiasını sürdüreceği anlamını taşıyor.