Kırık Cep Telefonlarından Yeni Ekran Üretiyorlar

Ekran kırılmaları, akıllı telefon kullanıcılarının kabuslarından biridir. Zira telefonun kırık ekranını tamir ettirmek, çoğu zaman telefonun kendisinden daha pahalıya mal olabiliyor. İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta çalışmalar yürüten iki girişimci, kırık telefon ekranının sağlam katmanlarını birleştirerek yeni ekranlar üretiyor.

Yurtdışında cep telefonu ekranı tamiratı ve üretimi alanında çalışırken, Türkiye’ye dönerek çalışmalarını kendi memleketlerinde sürdürmeye karar veren Yavuz ve Muhammed Emin Öncü, kırık cep telefonu ekranlarının geri dönüşümünü sağlamaya yönelik hazırladıkları Ar-Ge projesi ile Malatya Teknopark tarafından kabul almayı başardı.

Piyasadan topladıkları kırık telefon ekranlarını katmanlara ayıran Öncü kardeşler, işe yarayan kısımlarını farklı bir ekrana monte edip çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra geri dönüşümünü sağladı.

Piyasada yaklaşık bin liraya satın alınabilen akıllı telefon ekranını sağlam katmanları birleştirerek 300 liraya mal eden girişimciler, şimdi de yerli imkanlarla cep telefonu ekranı üretmeyi hedefliyor.

Yavuz Öncü, kırık cep telefonu ekranlarını geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi.

Üç boyutlu yazıcılar vasıtasıyla ekran kasaları ve bazı plastik aksamları kendi imkanlarıyla üretmeyi başardıklarını belirten Öncü, asıl hedeflerinin cep telefonu ekranının bütün parçalarını yerli ve milli olarak üretmek olduğunu ifade etti.

Muhammed Emin Öncü ise çalışmalara kırık ekranları yenileyerek başladıklarını, bu kapsamda Çinlilerden eğitim alarak ekran kasaları ve bazı plastik aksamları da üretmeyi başardıklarını kaydetti.

Yaklaşık 2 yıldır İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta cep telefonu ekranlarının geri dönüşümü üzerine çalışmalar yürüttüklerini ve bu alanda önemli ilerleme kaydettiklerini söyleyen Öncü, “Bundan sonraki süreçte aşama aşama ilerlemeyi düşünüyoruz. En son aşama olarak da komple bir ekranı Malatya Teknokent olarak üretip piyasaya sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA