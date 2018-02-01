Kodak'ın Kripto Parasıyla 40 Bin Yatırımcı İlgileniyor

Kamera endüstrisinin dev ismi Kodak, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, KODAKCoin adı ile 'fotosentrik' bir kripto para çıkaracaklarını duyurmuştu. Şirketin ana işinin fotoğrafçılık olduğu düşünüldüğünde, doğal olarak bu adım büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu.

Şaşalı günlerinden bir hayli uzak olan Kodak, çareyi kripto para dünyasına adım atmakta buldu. KODAKCoin ismini verdiği kripto para birimi üzerinde çalışmalar yaptığını duyuran Kodak, Bitcoin madenciliği için geliştirdiği ürününü, CES 2018'de görücüye çıkarmıştı. Şirket, iki yıllık 3400 dolar değerindeki bir sözleşme karşılığında müşterilerine aylık 375 dolarlık üretim yapmayı garanti ediyor.

ABD'li firma, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, çok sayıda insanın KODAKCoin projesi ile ilgilendiğini söyledi. 40 binden fazla yatırımcının kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Kodak, kripto para biriminin 31 Ocak'ta ABD, İngiltere ve Kanada'da hizmete sunulacağını açıkladı. Fakat yatırımcıların KodakCoin'den yararlanabilmesi için Kodak tarafından "akredite edilmiş yatırımcı" statüsüne sahip olmaları gerekiyor.

Kodak ve WENN Digital ortaklığında kurulacak platform, dijital hesap defteri şeklinde kullanılacak ve fotoğrafçıların imaj haklarının korumasına yardımcı olacak. Ayrıca şirket, KODAKCoin'in fotoğrafçıların çalışmalarının alım satımında kullanılacağını ve böylelikle hızlı bir ödeme hizmetini hayata geçireceklerini söyledi.