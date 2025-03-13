Konyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Konyaspor - Beşiktaş maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Konyaspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Konyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Konyaspor - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Konyaspor - Beşiktaş 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Konyaspor - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Konyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.
Konyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig Maçları Nasıl Ücretsiz ve Şifresiz İzlenir
Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek mümkün. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu Süper Lig maçlarını bedava izleme yolu!
Maçın hakemi Ali Şansalan olacak. 1. yardımcı hakem görevini Bersan Duran, 2. yardımcı hakem görevini ise Candaş Elbil üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Turgut Doman yapacak.
Konyaspor - Beşiktaş Maç Bilet Fiyatları
Konyaspor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Konyaspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:
- BEYSU BATI ÜST/VIP: 4.500 TL
- BEYSU BATI ALT VIP D: 4.500 TL
- BEYSU BATI ALT VIP C-E: 4.000 TL
- BEYSU BATI ALT B-F: 3.500 TL
- BEYSU BATI ALT A-G: 3.000 TL
- BEYSU BATI ÜST B-C: 2.000 TL
- BEYSU BATI ÜST A-D: 1.750 TL
- DOĞU ALT D: 2.000 TL
- DOĞU ALT C-E: 1.900 TL
- DOĞU ALT B-F: 1.800 TL
- DOĞU ALT A-G: 1.700 TL
- DOĞU ÜST D: 1.950 TL
- DOĞU ÜST C-E: 1.850 TL
- DOĞU ÜST B-F: 1.750 TL
- DOĞU ÜST A-G: 1.650 TL
- KUZEY-GÜNEY ALT TRİBÜN: 1.400 TL
- KUZEY-GÜNEY ÜST TRİBÜNLER: 1.400 TL
- Misafir: 1.820 TL
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Konyaspor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11
Konyaspor - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Konyaspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel 11 Kadrosu
- Mert Günok
- Tayyip Sanuç
- F. Uduokhai
- A. Masuaku
- Emirhan Topçu
- M. Rashica
- A. Chamberlain
- Joao Mario
- Rafa Silva
- G. Fernandes
- C. Immobile
Konyaspor Muhtemel 11 Kadrosu
- Deniz Ertaş
- Adil Demirbağ
- A. Ndao
- Uğurcan Yazğılı
- L. Prip
- Guilherme
- Oğulcan Ülgün
- Pedrinho
- Yusuf Erdoğan
- Melih İbrahimoğlu
- B. Kramer
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Konyaspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Ayrıca Konyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.