Konyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Konyaspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Konyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Konyaspor - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Konyaspor - Beşiktaş 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Konyaspor - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Konyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Konyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Maçın hakemi Ali Şansalan olacak. 1. yardımcı hakem görevini Bersan Duran, 2. yardımcı hakem görevini ise Candaş Elbil üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Turgut Doman yapacak.

Konyaspor - Beşiktaş Maç Bilet Fiyatları

Konyaspor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Konyaspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:

BEYSU BATI ÜST/VIP: 4.500 TL

4.500 TL BEYSU BATI ALT VIP D: 4.500 TL

4.500 TL BEYSU BATI ALT VIP C-E: 4.000 TL

4.000 TL BEYSU BATI ALT B-F: 3.500 TL

3.500 TL BEYSU BATI ALT A-G: 3.000 TL

3.000 TL BEYSU BATI ÜST B-C: 2.000 TL

2.000 TL BEYSU BATI ÜST A-D: 1.750 TL

1.750 TL DOĞU ALT D: 2.000 TL

2.000 TL DOĞU ALT C-E: 1.900 TL

1.900 TL DOĞU ALT B-F: 1.800 TL

1.800 TL DOĞU ALT A-G: 1.700 TL

1.700 TL DOĞU ÜST D: 1.950 TL

1.950 TL DOĞU ÜST C-E: 1.850 TL

1.850 TL DOĞU ÜST B-F: 1.750 TL

1.750 TL DOĞU ÜST A-G: 1.650 TL

1.650 TL KUZEY-GÜNEY ALT TRİBÜN: 1.400 TL

1.400 TL KUZEY-GÜNEY ÜST TRİBÜNLER: 1.400 TL

1.400 TL Misafir: 1.820 TL

Konyaspor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Konyaspor - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Konyaspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel 11 Kadrosu

Mert Günok

Tayyip Sanuç

F. Uduokhai

A. Masuaku

Emirhan Topçu

M. Rashica

A. Chamberlain

Joao Mario

Rafa Silva

G. Fernandes

C. Immobile

Konyaspor Muhtemel 11 Kadrosu

Deniz Ertaş

Adil Demirbağ

A. Ndao

Uğurcan Yazğılı

L. Prip

Guilherme

Oğulcan Ülgün

Pedrinho

Yusuf Erdoğan

Melih İbrahimoğlu

B. Kramer

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Konyaspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Ayrıca Konyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.