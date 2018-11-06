Köpekler Artık Uzaktan Kumandayla Kontrol Edilebilecekler

İnsanlar binlerce yıldır, avlanmak, korunmak ya da buna benzer şeyler için köpeklerden yardım alamaya devam ediyorlar. Son zamanlarda görme engellilere önemli destekler sunan köpek dostlarımızın desteklerini daha da ileri götürmek isteyen Tohoku Üniversitesinden bir grup araştırmacı, köpekleri uzaktan kumandayla kontrol etmenin yolunu buldu.

Uzaktan kontrol edilebilen eğitimli köpekler, aslında hayvanları bir tür drone’a çevirmek için ortaya atılmıştı. Köpeklere, üzerinde kameralar ve ışıklar bulunan bir tür yelek giydirmek suretiyle işleyen sistemin nasıl çalıştığıysa bugün açıklandı.

Bilim insanları, yelekte bulunan ışıkları, köpeğin gitmesini istekleri yöne tuttuklarını ve eğitilmiş köpeğin ışığı takip ederek, kontrol edilebildiğini belirttiler. Yani köpeğin sağa gitmesi isteniyorsa, yelekteki ışığın sağ tarafa bir işaret yansıttığı, köpeğin de ışığı takip etmek suretiyle sağa doğru gittiği dile getirildi. Yelekteki kameranın ise uzaktan kumandaya görüntü gönderdiği, böylece insanların gitmek istemedikleri ya da gidemedikleri bir yeri, kameralar yardımıyla görebildikleri vurgulandı.

Hemen yukarıda gördüğünüz videoyla köpeklerin uzaktan nasıl kontrol edildiğini ayrıntılı olarak aktaran Japon araştırmacılar, oldukça ilginç bir araştırmanın da altına imza atmış oldular.