Dev Zam Geliyor: Köprü ve Otoyol Ücreti Cep Yakacak!

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşları doğrudan ilgilendiren bir gelişeme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre köprü ve otoyol ücretine zam gelecek. Bu zam, 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak. Peki, otoyol ve köprü ücretleri yeni yılda kaç TL olacak?

Köprü ve Otoyol Ücretine Zam Gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı NTV canlı yayınında çok önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyolların olduğunu, burada yaklaşımlarının yeniden değerleme oranında olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretinin yüzde 25,49 oranında artacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Yeni yılda köprü ve otoyol ücreti yüzde 25.49 oranında artacak. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum."

CNBC-e'de yer alan habere göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön araba geçiş ücreti şu anda 47 TL seviyesinde. Bu ücret, yeni yılda zam ile birlikte 59 TL'ye yükselecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün otomobil geçiş ücreti ise şu anda 80 TL.

