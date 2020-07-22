Çinli Hackerlar Koronavirüs Aşı Çalışmalarını Çalmakla Suçlanıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından yapılan açıklamara göre aşı çalışmalarının güvenliği tehlike altında. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, İki Çinli bilgisayar korsanını koronavirüs aşı çalışmalarını çalmakla suçluyor.

Çinli Hackerlar Koronavirüs Aşı Çalışmalarını Çaldı mı?

Çok sayıda ilaç şirketi tarafından aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor ancak ABD merkezli firmaların yaptığı çalışmaların güvenliği tehlike altında olduğu öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, iki Çinli bilgisayar korsanını COVID-19 aşı çalışmalarını çalmakla suçluyor. İddiaya göre iki Çinli hacker tarafından yapılan saldırılar 10 yıl önce başladı ve son zamanlarda ise COVID-19 aşı çalışmaları hedef alındı.

Çinli bilgisayar korsanları, son birkaç yıldır Avrupa Birliği ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede yüksek teknoloji endüstrilerini hedef aldı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bilgisayar korsanları, çaldıkları kaynak kodunu internette yayınlamakla tehdit ederek kurbanlardan kripto para istedi.

İddiaya göre bilgisayar korsanları, aşı ile ilgili araştırma yapan Massachusetts firmasında keşif yaptı. Keşif yaptıktan bir ay sonra Kaliforniya'da antiviral ilaçlar üzerinde çalışan bir işletme ihlal edildi. Mayıs ortalarında ise teşhis araştırmaları üzerinde çalışan farklı bir Koliforniya merkezli şirketin de güvenlik açıkları araştırıldı.

Bilgisayar korsanlarının popüler web sunucusu yazılımlarında, web uygulama geliştirme paketlerinde ve yazılım işbirliği programlarında yer alan yazılım açıklarını hedef aldıkları belirtildi. Ek olarak, bilgisayar korsanları, kimlik bilgilerini çalmak ve bilgisayarları uzaktan kontrol edebilmek için hedefteki kişilerin bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım bulaştırdılar.

