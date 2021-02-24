Koronavirüs En Fazla Bu Kıyafetlerde Yaşıyor

Koronavirüsün en fazla yaşadığı kıyafet türleri belli oldu. Araştırmacılara göre Koronavirüs, belirli kıyafetlerde diğerlerinden daha uzun süre hayatta kalabilir. Hatta en uzun süre hayatta kaldığı kumaşlarda 72 saate kadar risk teşkil ediyor olabilir.

Bir yıldan fazla süredir COVID-19 ile yaşıyoruz ve bu süre zarfında virüsün yayılmasını önlemenin etkili yolları hakkında çok şey öğrendik: Yüz maskesi takmaktan ağız gargarasının yaratabileceği etkiye kadar. Şimdi ise araştırmalar virüsün belirli giyim eşyalarında 72 saate kadar hayatta kalabildiğini ve ayrıca kumaş aracılığıyla diğer yüzeylere aktarılabileceğini gösterdi.

Koronavirüsü en fazla tutan kıyafetler

Çalışma, Leicester'deki De Montfort Üniversitesi (DMU) tarafından gerçekleştirildi ve sağlık çalışanı kıyafetlerinin virüse karşı nasıl yapıldığını araştırmak için yola çıktı. Araştırma, polyesterin virüsün en uzun süre tutunduğu kumaş olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlara göre COVID-19 polyesterde üç güne kadar hayatta kalabiliyor.

Ancak buna karşılık virüsün en az tutunduğu kumaş ise polikoton malzeme. Virüs, tamamen pamuktan yapılmış giysilerde 6 saat ila 24 saate kadar hayatta kalabiliyor. Araştırmacılar, virüsün her kumaşla diğer yüzeylere yayılabildiğini söylüyor, bu da herkesin hastane standartlarına uygun temiz kıyafet giymesi gerektiğini ortaya koyuyor.

DMU Bulaşıcı Hastalık Araştırma Grubu başkanı Dr. Katie Laird açıklamasında, "Pandemi ilk başladığında, Koronavirüsün kumaşlarda ne kadar süre hayatta kalacağına dair çok az bilgi vardı. Bulgularımız, sağlık hizmetlerinde en sık kullanılan üç tekstil ürününün virüsün bulaşma riskine sahip olduğunu gösteriyor." dedi ve şöyle devam etti:

"Hemşireler ve sağlık çalışanları üniformalarını eve götürürlerse virüs izlerini diğer yüzeylere bırakıyor olabilir. Koronavirüsün her bir kumaş tipinde hayatta kalma oranını belirledikten sonra, dikkatimizi en güvenilir olanı belirlemeye çevirdik. Virüsün ölmesi için kıyafeti yıkamak en mantıklısı gibi gözüküyor."

Yine de ev tipi çamaşır makinesinde yıkamanın yüzde 100 sonuç verdiğini söylemek mümkün değil. DMU araştırmacıları, sağlık üniformalarının hastanelerde veya endüstriyel bir çamaşırhanede yıkanmasını tavsiye ediyor. Sağlık alanında çalışmayan vatandaşlar ise hastalığın kıyafet yoluyla yayılmasını durdurmak için kişisel temizliğe önem vermek zorunda.

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