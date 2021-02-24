Aşı Reddinin En Yüksek ve En Düşük Olduğu Bölgeler Belli Oldu

Aşı reddinin en az ve en fazla görüldüğü yerler açıklandı. Peki, bazı vatandaşlar neden aşı yaptırmak istemiyor? Geçtiğimiz yıllarda Türkiye genelinde yapılan araştırmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Aşı Reddinin En Fazla ve En Az Görüldüğü Yerler

Yeni tip koronavirüs salgınını sona erdirmek için aşılama çalışmaları geçtiğimiz aylarda başladı. Türkiye geneline 2011 yılında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre 183 kişi aşı olmayı reddederken 2018 yılında bu sayı 23 binlere ulaştı. Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Türk bilim insanları ile aile hekimleri tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen bir araştırma, en çok hangi bölgenin aşı olmayı reddettiğini ve sebebini gün yüzüne çıkardı.

Human Vaccines & Immunotherapeutics isimli uluslararası saygınlığı yüksek tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre ülkemizde nüfusa oranla aşı olmak istemeyenlerin en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu, en az olduğu bölge ise Karadeniz. Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Eğitim Akademisi Başkanı Dr. Kutay Güven, yapılan araştırmaya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Kutay Güven, "Türkiye’de görev yapan coğrafi bölgelere göre homojen olarak seçilmiş 804 aile hekiminin klinik gözlemlerinin alındığını, aşı kararsızlığının sebeplerinin tespitinde ve aşı kararsızlığının çözümünde kilit rol oynayan aile hekimlerinin yaklaşımlarının irdelendiğini" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, "Aşı kavramının hem hekim hem de bireyler tarafından iyi anlaşılması, aşı tereddütü ve buna bağlı olarak reddini engelleyebilir. Bu anlamda yaptığımız çalışmanın sonuçlarını ‘Human Vaccines & Immunotherapeutics’ dergisinde duyurduk. Katılımcıların yüzde 69,2’sinin kayıtlı nüfuslarından en az bir ailenin aşı reddi yapmış olması, karşı karşıya kalınan durumun ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermekte" ifadelerini kullandı.

Aşı olmak istemeyen vatandaşlar, aşıların içeriğindeki maddelerin yol açabileceği olumsuz etkilerin meydana gelebileceğini düşünüyor. Doç. Dr. Şahin, "Ülkemizde dini sebepli kaygılar, bazı yerlerde en sık sebep olarak görülse de ülke genelinde aşı reddinde üst sıralarda yer almamakta" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: