Koronavirüsün Körlüğe Yol Açan Yeni Semptomu Keşfedildi

Yapılan son çalışmaya göre Koronavirüs körlüğe yol açan semptoma sahip olabilir. Son zamanlarda New York'da üç hastada görülen keratit ve endoftalmi enfeksiyonları, hastaların kör kalmasına kadar ilerliyor.

Bazı yeni gözlemlere göre, körlüğe yol açabilecek nadir bir enfeksiyon COVID-19 ile bağlantılı olabilir. Sadece iki ay içinde New York sağlık sistemindeki COVID-19'dan muzdarip üç hastada, kornea iltihaplanmasına bağlantılı keratit gözlemlendi. Koronavirüs hastalarda keşfedilen bu durum, endoftalmi adı verilen ve görmeyi tehdit eden bir enfeksiyona dönüştü.

Hofstra Üniversitesi Zucker Tıp Fakültesi profesörü olan Dr. Amilia Schrier'e göre, bu kadar kısa sürede bir yerde üç vaka olması son derece nadir karşılaşılan bir durum. Ayrıca bu üç hastanın da Koronavirüse yakalanması virüsün yeni bir görme bozukluğu semptomuna sahip olma ihtimalini artırıyor.

Araştırmacılar nadir bir durum olduğu için Koronavirüs ve göz hastalıkları arasındaki bağlantıyı araştırmaya karar verdi. Özellikle bu kadar kısa zaman diliminde Koronavirüslü hastaların bilinmeyen semptomlar göstermesi doktorları meraklandırdı.

Araştırma sonuçları bir hayli endişe verici gözüküyor. Üç hastadan biri COVID-19'dan hayatını kaybetti. Bir diğeri görme yeteneğini tamamen yitirdi ve üçüncüsü ise tek gözünü aldırmak zorunda kaldı.

Koronavirüsün körlüğe yol açan semptomu

Uzmanlara göre endoftalmi enfeksiyonu normal şartlarda çok nadir gözleniyor, ancak genel olarak bir virüs buna neden olabilir. Bugüne kadar endoftalmi semptomları arasında göz kızarması, göz kapağı şişmesi, görme bulanıklılığı ve göz akıntısı yer alıyor.

Ancak Prof. Schrier'e göre keratit normal şartlarda endoftalmiye yol açmaması gerekiyor. Daha önceki bir çalışmadan alıntı yapan Schrier, 15 yıl içinde yaklaşık 100.000 göz hastalığından sadece 27'sinin keratitten endoftalmiye ilerlediğini dile getirdi.

COVID-19 daha önce göz kızarması olarak bilinen konjunktivit göz enfeksiyonuyla ilişkilendirilmişti. (Göz küresini dıştan ve göz kapağını içten saran ince ve saydam bir doku olan konjunktivanın iltihaplanmasına konjunktivit deniyor.)

Kontakt lens takanlar daha fazla risk altında

COVID-19'un göz enfeksiyonlarına neden olup olmadığını veya hastalarda keratit ve endoftalminin nasıl ortaya çıktığını söylemek zor. Hastaların her birinin 60'larında olduğu ve birden fazla sağlık sorunu olduğu bildirildi. Bu nedenle keratit ve endoftalminin farklı yollardan da oluşabileceği düşünülüyor.

Ayrıca uzmanlara göre kontakt lens takan veya sürekli gözlerine dokunan kişiler keratit için daha yüksek risk altında. Kontakt lenslerin nasıl takılacağını, saklanacağını ve temizleneceğini bilmek bu durumun riskini azaltmaya yardımcı olabilir.