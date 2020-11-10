Koronavirüse yakalananlar yemek kokusunu nasıl alıyor? COVID-19'a yakalanan kişilerde tat ve koku kaybı yaşandığı biliniyordu ancak yapılan son araştırmaya göre, Koronavirüs geçirenlerde olağandışı koku semptomları gözlemlendi.

Tat ve koku kaybı aslında COVID-19'un başlıca semptomları arasında yer alıyor, ancak Koronavirüse enfekte olan bazı kişilerin, kokuyla ilgili olağandışı semptomlar gösterdiği tespit edildi. "Parozmi" adı verilen bu sorun, COVID-19'u atlatma sırasında koku ve tat duyularının geri döndüğünü ancak yiyeceklerin kötü koktuğunu söylüyor.

Yiyecek ve içeceklerin kokusunu doğru alamama olarak adlandırılan parozmi, ayrıca tat alma duyusunu da etkiliyor. Bu durum ise hastalık sürecini mümkün olan en kötü şekilde yaşamanızı sebep oluyor.

The Washington Post'ta yer alan rapora göre parozmi, son zamanlarda COVID-19 hastalarında ortaya çıkabilen bir durum. Ani koku kaybı ve grip benzeri diğer belirtiler Koronavirüs kapmış olabileceğiniz konusunda ikna etmediyse, kahve içerken yağ tadı alıp almadığınızı test edebilirsiniz. Eğer yağ tadı alıyorsanız size kötü bir haberimiz var.

Koronavirüse yakalananlar yemek kokusunu nasıl alıyor? İşte çarpıcı örnekler

Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan bulaşıcı hastalık doktorunun parozmiyle ilgili anlattıkları şu şekilde: "COVID-19'u aştığımı düşünmüştüm. Yüksek ateş, titreme ve şiddetli yorgunluğum geçmişti, koku ve tat alma duyularım geri geliyordu. Daha sonra bir bardak şarap içtim ancak tadı adeta benzin gibiydi."

Pişmiş sarımsak ve soğan kokusunu dayanılmaz bulan ve normal yiyeceklerde bile çürümüş et kokusu aldığını söyleyen doktor, yiyeceklerde bu kötü koku nedeniyle ciklet aromalı diş macununa geçmek zorunda kaldığını söylüyor: "Kahve benim için gerçekten en üzücü şey çünkü sabahları bir fincan kahve içmekten gerçekten keyif alıyordum."

Ayrıca geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana yapılan bir araştırma, 4.000 kişiden yüzde 7'sinin koku sorununu bildirdiğini gösterdi. Bu da enfeksiyon sırasında parozmiye yakalanan insan sayısının oldukça yüksek olabileceği anlamına geliyor.

Kötü koku belirtisinin neden ortaya çıktığı belli değil, ancak bilim adamları burundaki sinirlerin iyileşmesiyle oluştuğunu düşünüyor. Koku alma duyusu geri kazanılmadan önce koku alma reseptörlerinin iyileşmesi ve tekrardan eski haline dönmesi biraz zaman alabilir.

COVID-19'a yakalandığını düşünen kişilerin koku alma duyularını yeniden eğitmesi için birkaç yol bulunuyor. Gül, limon, karanfil ve okaliptüs gibi farklı kokuları günde en az iki kez 10-15 saniye boyunca koklamalı ve bu işlemi her hafta tekrarlamalısınız.