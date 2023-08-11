Kötü Adamın 10 Günü Filminin Yayın Tarihi Açıklandı (Video)
Netflix tarafından paylaşılan fragman ile beraber Kötü Adamın 10 Günü filminin yayın tarihi belli oldu. İşte üçlemenin ikinci filmine dair detaylar!
Kötü Adamın 10 Günü filminin yayın tarihi belli oldu. Ayrıca üçlemenin ikinci filmi olan Kötü Adamın 10 Günü'nün fragmanı da paylaşıldı. Peki, Netflix'in merak içerisinde beklenen yeni yerli filmi ne zaman yayımlanacak?
Kötü Adamın 10 Günü Yayın Tarihi Ne Zaman?
Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlanan üçlemenin ikinci filmi Kötü Adamın 10 Günü 18 Ağustos tarihinde Netflix'in kütüphanesine eklenecek. İyi Adamın 10 Günü'nün geçtiğimiz aylarda yayımlanmasının ardından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan filmin yönetmenliğini Uluç Bayraktar, yapımını ise Ay Yapım üstlendi.
Kötü Adamın 10 Günü Oyuncuları
- Nejat İşler
- Hazal Filiz Küçükköse
- İlayda Akdoğan
- İlayda Alişan
- Hazal Subaşı
- Şenay Gürler
- Rıza Kocaoğlu
- Bora Akkaş
- Nur Sürer
- Mahir Günşiray
- Kadir Çermik
- Erdal Yıldız
Netflix'teki yerli filmler arasına katılmaya hazırlanan Kötü Adamın 10 Günü oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Hazal Filiz Küçükköse, İlayda Akdoğan, İlayda Alişan, Hazal Subaşı, Şenay Gürler ve daha pek çok isim yer alıyor.
Kötü Adamın 10 Günü Konusu
Hayattaki her şeyini kaybeden ve bu nedenden ötürü kötü bir adam olmaya karar veren Sadık, köşkte işlenen cinayeti çözmeye çalışır.
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