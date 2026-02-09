PUBG'nin Geliştiricisi Resmen Para Basıyor! Gelir Rekoru Kırdı

Popüler battle royale oyunu PUBG'nin geliştiricisi Krafton, 2025 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Paylaşılan verilere göre Güney Kore merkezli firma, tüm zamanların en iyi kazancını elde etti. Böylelikle tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki Krafton kaç para kazandı?

Krafton Kaç Para Kazandı?

Firma tarafından paylaşılan verilere göre PUBG'nin geliştiricisi, amiral gemisi oyunu sayesinde rekor kırdı. Öyle ki 2,05 milyar dolar kazanç sağladı. Gelirini yüzde 22,8 oranında artırmayı başaran şirketin kârı ise 717,5 milyon dolar olarak açıklandı. Gelirlerinin büyük bölümü mobil cihazlardan geldi.

Akıllı telefon ve tabletlerden 1,1 milyar dolar, bilgisayar tarafından ise 751 milyon dolar gelir sağladı. Konsol kullanıcılarıysa 29 milyon dolarla diğer platformlara kıyasla daha az kazandırdı. Öte yandan Krafton imzalı diğer oyunlardan Inzoi ve Mimesis de 1 milyondan fazla satarak 196,4 milyon dolar para kazandrdı.

Krafton'un şu anda üzerinde çalıştığı 15 oyun bulunuyor. Bu yapımlar için tecrübeli isimleri de ekibinde bulunduran şirket, yakında Subnautica 2, Palworld Mobile, Dinkum Together ve No Law oyunlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oyun devinin bu yapımlardan beklentisi oldukça yüksek. Ne kadar kazanç elde edeceğini 2027 yılının başlarında açıklayacağı finansal raporda hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.