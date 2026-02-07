Yeni PUBG Oyunu Beklentileri Karşılayamadı! Hayal Kırıklığı Yarattı

PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds), 2017 yılında hayatımıza girmişti. Aradan geçen zaman zarfında içerik anlamında epey zenginleşen Battle Royale oyunu, 2018 yılında mobil cihazlara da gelmişti. Aradan geçen zaman zarfının ardından Project ARC adıyla duyurulan PUBG: Blindspot, geçtiğimiz günlerde Erken Erişim aşamasında oyuncular ile buluşmuştu. Her ne kadar bizlere farklı bir deneyim sunuyor olsa da bu defa beklenen ilgiyi göremedi.

PUBG: Blindspot, Beklenen Başlangıcı Yapamadı

Ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz oyun, 5v5 bir taktiksel aksiyon oyunu olarak karşımıza çıktı. Tepe kamerasından bir deneyim sunması ile beklenmedik bir farklılığa imza atmıştı. Elbette ilk etapta ilgi çekiciydi, ama genel olarak konuşmak gerekir ise oyuncuların önceki oyunlarda yaşadıkları hissiyatı bulamamaları ise hayal kırıklığını da beraberinde getirdi.

Halihazırda Steam sayfasındaki 1.117 yorumun % 64 kadarının olumlu olması ile 'Karışık' statüsündeyken, SteamDB verilerine bakılırsa da eş zamanlı oyuncu sayısı 3.044 olarak görünüyor. Elbette bir karşılaştırma yapmak için erken olabilir ama PUBG: Battlegrounds, çıktığı 2017 yılının Aralık ayında 3.105.063 eş zamanlı oyuncuya ulaşmıştığını hatırlatalım.

Eleştirilen yönleri arasında belirli bölgelerdeki sunucu eksikliği, genel sunum, kamera açısı ve kontrol hissi bulunur iken, övülen yanları ise strateji vurgusu, takım oyunu ve teknik anlamda sorunsuz oluşu var. Kimi oyuncular, PUBG: Blindspot için daha çok bir mobil oyun tanımlaması da yapmışlar.

Elbette şu anda oyunun çıkışının üzerinden yalnıza iki gün geçtiğini hatırlatalım, ama selefinin yaptığı bomba gibi açılışın ardından PUBG: Blindspot'tan benzer bir başlangıç görememek kesinlikle üzücü oldu diyebiliriz. Ancak geliştirici ekibin geri bildirimleri de dikkate aldıkça, alınan radikal karar değişikliği uzun vadede olumluya dönebilir. Bunu hep birlikte zamanla göreceğiz.