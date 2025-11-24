Kral Kaybederse Final Yapıyor! Tarih Açıklandı

Kral Kaybederse hem Star TV hem Netflix'te yayınlanması ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. İlk sezonda elde ettiği başarı, ikinci sezonun da gelmesini sağladı ancak diziye son birkaç bölümde ilgi düzeyinin düşmeye başlaması ve bunun reytinglere olan olumsuz yansıması, dizinin yakında final yapmasına neden oluyor.

Kral Kaybederse Ne Zaman Final Yapacak?

Star TV'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşılan yeni tanıtım videosuna göre Kral Kaybederse üç bölüm sonra final yapacak. Dizinin, 28. bölümü 25 Kasım Salı günü saat 20.00'de ekranlara gelecek. 9 Aralık 2025 tarihinde ise final bölümü yayınlanacak ve dizi, bu bölümle birlikte izleyicilere veda edecek.

Kral Kaybederse Konusu

Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlandı. Dizi, annesi tarafından tıpkı bir kral gibi büyütülmüş ve kendini seven, zengin ve yakışıklı bir inşaat mühendisi olan Kenan Baran'ı konu ediniyor. Narsist kişiliği ile kendini yenilmez olarak gören Kenan'ın dışarıdan çok kusursuz gibi görünen bir evliliği vardır ve onlara herkes hayran kalmaktadır.

Kenan, bu kusursuz evliliğe rağmen eşini onun en yakın arkadaşı ile aldatır. Daha sonra kendi iş yerinde çalışmaya başlayan Fadime ile olan ilişkisi ise onu içinden çıkılamaz bir durumun içine sürüklemeye başlar. Olayların beklenmedik bir şekilde tersine dönmesi ile büyük bir psikolojik çöküşün eşiğine gelen Kenan, bu krizden kurtulmanın bir yolunu aramaya başlar.

Kral Kaybederse Oyuncuları

Halit Ergenç

Nilperi Şahinkaya

Aslıhan Gürbüz

Merve Dizdar

Kral Kaybederse dizisinde Kenan Baran (Kral) karakterini Halit Ergenç, Fadime karakterini Merve Dizdar canlandırıyor. Aslıhan Gürbüz, Kenan Baran'ın eşi Handan Baran'a hayat verirken Nilperi Şahinkaya ise Handan Baran'ın en yakın arkadaşı olan Özlem'i canlandırıyor. Bu isimlere ise Müjde Uzman, Murat Garipağaoğlu ve Cenan Camyurdu gibi oyuncular eşlik ediyor.