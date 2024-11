PlayStation'ın Black Friday İndirimleri: God of War Ragnarok, TLOU ve Dahası!

Black Friday resmi olarak 29 Kasım’da olsa da, indirimler ve kampanyalar şimdiden başladı. Sony, resmi bir blog yazısında PlayStation Black Friday fırsatlarının detaylarını paylaştı. NVIDIA, Nintendo, Xbox ve Blizzard Entertainment’ın ardından PlayStation; pek çok üründe ve Plus aboneliklerinde indirim sunacak.

Konsollarda Büyük İndirim Kampanyası

PlayStation Direct web sitesinde pek çok ürüne kampanya tanımlanacak. Bu doğrultuda indirime girmesi beklenen ürünlerin başında PS 5 oyun konsolları geliyor. Tam liste şu şekilde:

PlayStation 5 konsolları

PS VR2 başlığı

DualSense kontrol cihazları

Konsol kaplamaları

Seçili PS4 ve PS5 oyunları

Ayrıca Playstation Plus abonelik fiyatlarında da düzenlemeler mevcut. Black Friday kapsamında yeni üyeler, aboneliklerde %30’a varan indirim kazanacak. Halihazırdaki PlayStation Plus Essential aboneler Extra seviyesine geçiş yaparken kalan süre için %25 indirim kazanacak. Mevcut PlayStation Plus Extra aboneleri ise Premium seviyesine yükseltirken kalan süre için %30 indirim elde edebilecek.

Playstation Store İndirimleri

Yalnızca ürünlerde değil oyunlarda da indirim yapılması bekleniyor. EA Sports FC 25, Star Wars Outlaws ve Hogwarts Legacy gibi popüler oyunlarda büyük fiyat düşüşleri yaşanabilir. Ayrıca PlayStation Gear ürünlerinde de %40’a varan indirimler söz konusu. The Last of Us Part II, Horizon Forbidden West ve God of War Ragnarök gibi oyunlar da indirim listesine dahil.