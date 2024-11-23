PlayStation'ın Black Friday İndirimleri: God of War Ragnarok, TLOU ve Dahası!
PlayStation'ın Black Friday fırsatları başladı! Konsol, oyun ve PlayStation Plus aboneliklerinde büyük indirim yapıldı.
Black Friday resmi olarak 29 Kasım’da olsa da, indirimler ve kampanyalar şimdiden başladı. Sony, resmi bir blog yazısında PlayStation Black Friday fırsatlarının detaylarını paylaştı. NVIDIA, Nintendo, Xbox ve Blizzard Entertainment’ın ardından PlayStation; pek çok üründe ve Plus aboneliklerinde indirim sunacak.
Konsollarda Büyük İndirim Kampanyası
PlayStation Direct web sitesinde pek çok ürüne kampanya tanımlanacak. Bu doğrultuda indirime girmesi beklenen ürünlerin başında PS 5 oyun konsolları geliyor. Tam liste şu şekilde:
- PlayStation 5 konsolları
- PS VR2 başlığı
- DualSense kontrol cihazları
- Konsol kaplamaları
- Seçili PS4 ve PS5 oyunları
Ayrıca Playstation Plus abonelik fiyatlarında da düzenlemeler mevcut. Black Friday kapsamında yeni üyeler, aboneliklerde %30’a varan indirim kazanacak. Halihazırdaki PlayStation Plus Essential aboneler Extra seviyesine geçiş yaparken kalan süre için %25 indirim kazanacak. Mevcut PlayStation Plus Extra aboneleri ise Premium seviyesine yükseltirken kalan süre için %30 indirim elde edebilecek.
Playstation Store İndirimleri
Yalnızca ürünlerde değil oyunlarda da indirim yapılması bekleniyor. EA Sports FC 25, Star Wars Outlaws ve Hogwarts Legacy gibi popüler oyunlarda büyük fiyat düşüşleri yaşanabilir. Ayrıca PlayStation Gear ürünlerinde de %40’a varan indirimler söz konusu. The Last of Us Part II, Horizon Forbidden West ve God of War Ragnarök gibi oyunlar da indirim listesine dahil.
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