Toyota'nın Yapmadığını Onlar Yaptı: GR86 Artık Engel Tanımıyor

Toyota'nın geçen yıl sergilediği konsept modelleri, spor otomobilin sadece düz yolda değil, zorlu arazi koşullarında da etkili olabileceğini gözler önüne serdi. Markanın dikkat çektiği bu farklı yaklaşım şimdi de bir hayal olmaktan çıkıp gerçek hayata uyarlandı. Toyota GR86 modelini temel alan bir ekip, aracı âdeta bir canavara dönüştürdü.

Toyota GR86'nın Kuhl Versiyonu Tüm Engelleri Aşıyor

Şimdiye kadar Lamborghini Huracan Sterrato dâhil hem hızlı giden hem araziye çıkabilen birçok otomobil üretildi ancak sayılarının az olması ve çok yüksek bir fiyat etiketi ile birlikte gelmesi, onları çoğu kişi için ulaşılamaz hâle getiriyor. Japonya merkezli modifiye şirketi Kuhl ise buna karşılık Toyota GR86 modelini bir arazi canavarına dönüştürmek üzere harekete geçti.

Hatırlatmak gerekirse Toyota, geçen yıl GR86 Rally Legacy adında bir konsept araç sergilemişti. Her ne kadar seri üretime geçmesi beklense de o zamandan bu yana hiçbir adım gelmedi. Şirketin sessizliği devam ederken somut adım Kuhl tarafından geldi. Markanın fikrini hayata geçiren ekip, kendi modifiye setini piyasaya sürme kararı aldı.

Bu outroad seti ile Toyota GR86 büyük bir değişime uğruyor. İlk olarak özel bir süspansiyon sistemi ile araç yerden yaklaşık 7,5 cm yükseltiliyor. Daha sonra araziye uygun tamponlar ve aracı daha geniş gösteren çamurluklarla yenileniyor. Hatta isteyenler için arabanın motor gücünü 228 beygirden 290 beygire çıkaran özel bir turbo kiti de mevcut.

Bu yenilemenin yaklaşık 26.500 dolarlık (1 milyon 137 bin 851 TL) bir maliyeti bulunuyor. Lüks otomobillerin fiyatları göz önüne alındığında her ne kadar uygun bir fiyat gibi görünse de şu anlık yalnızca Japonya pazarı ile sınırlı tutuluyor. Diğer ülkelere de gelmesi için bir süre beklemek gerekecek.